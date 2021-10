Ministerstvo zdravotnictví navrhne kvůli zhoršující se epidemické situaci zpřísnění covidových opatření. Jedním z nich má být povinné nošení roušek během výuky pro žáky starší 12 let. Již dříve ministr Adam Vojtěch (za ANO) hovořil například o kratší lhůtě platnosti testů na covid nebo povinné kontroly v restauracích.

Děti starší 12 let budou zřejmě muset nosit roušky i během výuky. | Foto: Jitka Krňanská

Roušky by podle Vojtěcha měli žáci nosit i ve výuce v těch regionech, kde je covidová situace nejhorší. Týkat by se to v současné době mělo tří krajů, kterých ale ministr neupřesnil. Plošné testování ve školách podle Vojtěcha odborníci nedoporučili, mohly by jej ale lokálně nařídit krajské hygienické stanice. Ministerstvo zdravotnictví opatření navrhuje navzdory názoru ministra školství Roberta Plagy, který podporuje testování.