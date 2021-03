Covidové pasy: Jde o dočasné řešení. Skončí společně s pandemií, říká Petříček

Jednotné covidové pasy by se v Evropě mohly začít používat zhruba od konce května či od června. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Jde podle něj o dočasné řešení. Jakmile Světová zdravotnická organizace (WHO) konstatuje, že koronavirová pandemie skončila, je cílem se vrátit k běžným podmínkám cestování, uvedl.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček | Foto: Deník / Martin Divíšek

Podle šéfa české diplomacie je klíčové, že jednotlivá kritéria by měla mít stejnou váhu. Zároveň se předběžně počítá s digitální i papírovou podobou certifikátů, jež by mohly fungovat na bázi QR kódů. Předpokladem též je, že půjde o jednotný certifikát v angličtině. Evropská komise podle Petříčka vzala též v potaz požadavek na zajištění ochrany osobních údajů. V rámci covidového pasu se budou evidovat pouze nezbytné informace, jako je jméno, datum narození, případně relevantní informace o splnění podmínek pro cestování. V čem spočívá evropský očkovací pas? Klíčové jsou tři hlavní prvky Přečíst článek › "Jedná se o dočasné řešení. Evropská komise se vyjádřila, že ve chvíli, kdy WHO bude konstatovat, že pandemie skončila, tak by měl skončit i covid pas a měli bychom se vrátit k normálním podmínkám pro cestování," řekl Petříček. Nástroj je podle něj důležitý nejen kvůli turismu, ale zejména pro obchodní jednání, pracovní cesty či návštěvy příbuzných po Evropě. Ministr věří, že se členské státy na přesné podobě covidových pasů shodnou. Pokud by se tak nestalo, bude chtít Česko individuálně jednat se státy, které certifikáty hodlají zohledňovat. "Z mého hlediska je ideální celounijní platnost, protože jedním z důvodů je, abychom se vrátili k dodržování základních práv občanů Evropské unie, a to je svoboda pohybu v rámci Evropské unie," dodal ministr. Návrh na zavedení certifikátů uvítala i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). "Věřím, že to bude významný krok k obnově cestovního ruchu," poznamenala na twitteru.