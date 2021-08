Roušky na chodbách a tři termíny testování. Takový bude návrat do škol

Na večerní tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) popsal jak to bude vypadat s návratem dětí do škol. Z té vyplývá, že by měla být zachována co největší homogenita. Žáci a studenti budou muset mít ochranu dýchacích cest ve společných prostorách, nikoli ve třídách. Pokud se ukáže, že testy zachytí minimum onemocnění covidem, tak by skoláci mohli odložit respirátory i tam.

Testování žáků na ZŠ v Děčíně | Foto: ČTK

Podle Vojtěcha dnes schválené mimořádné opatření ohledně škol se týká čistě testování a odpovídá tomu, co vláda už dříve schválila. Podle již dříve schváleného materiálu se žáci základních a středních škol na začátku září třikrát otestují antigenními testy na covid-19, které jim dodá stát. Testování se uskuteční 1., 6. a 9. září. Děti v prvních třídách se budou moci testovat až druhý školní den. Školy mohou využít i PCR testy, musí si je ale zajistit samy. Mohou pak na ně dostat příspěvek 200 korun. Vláda znovu rozvolňuje. U stolu bude moci sedět šest osob, změny čekají i akce Přečíst článek › Děti, které se nenechají testovat, budou muset nosit ochranu dýchacích cest. Podle Vojtěcha ale nebudou nijak vyňaty z kolektivu. Podmínky pro testování budou podle ministra platit i pro zaměstnance škol. Test nebudou muset absolvovat ti, kteří mají dokončené očkování nebo prodělali v posledních 180 dnech onemocnění covid-19. Ostatně právě protilátky nejsou důležité ani v dalších případech. "Hladina protilátek není průkazná pro to, aby člověk mohl dostat covid pas a vyjet do zahraničí," zmínil mimo jiné Vojtěch. Změna u pěveckých sborů Pěvecké sbory budou moci od září zpívat v 50 lidech najednou, od konce května byla omezená účast maximálně 30 lidmi. U spolkových aktivit, které se opakují pravidelně stále se stejnými účastníky, jako je například sportovní příprava nebo činnost skautů, či chození dětí do sokolnického spolku, bude od září platnost antigenních testů týden. "Platnost testů se ale vztahuje pouze na samotnou aktivitu, nikoliv např. na návštěvu restaurace," upozornilo v tiskové zprávě ministerstvo zdravotnictví. Petr Winkler: Třetina Čechů má psychické potíže Přečíst článek › Podle Vojtěcha tato změna vychází z podnětů organizátorů sportovních nebo tanečních činností, týká se pak hlavně dětí, které se od září vrátí do školních lavic. "Jsou to nějaké standardní kluby, spolky, a tak podobně," uzavřel. Vojtěch také zmínil, že lidé, kteří budou rozočkovaní proti covidu, nebudou muset platit za PCR testy, které by od září měli být placené.