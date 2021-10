Pro vývoj epidemie a případné zpřísňování či uvolňování opatření je nyní ale spíš než počet zjištěných nákaz rozhodující, kolik lidí s koronavirem skončí v nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče. Na začátku tohoto týdne bylo s covidem-19 hospitalizováno 226 lidí, do soboty tedy jejich počet klesl o devět. Pacientů v těžkém stavu je zhruba stejně. Podle epidemiologa Rastislava Maďara už není většina lidí vůči covidu vnímavá tak, aby u nich způsobil vážnější stav, protože nemoc buď prodělali, nebo jsou očkovaní, případně oboje.

V mezitýdenním srovnání byly počty odhalených případů tento týden vyšší v pěti ze šesti dní. Výjimkou bylo pouze úterý, na které připadal svátek. Stejně jako loni začal letos počet nově potvrzených případů růst s koncem prázdnin, návratem lidí do práce, dětí do škol a celkově větší mobilitou ve společnosti.

V sobotu přibylo v Česku 550 potvrzených případů covidu. Je to nejvyšší víkendový nárůst od 15. května. Počet hospitalizovaných se ale snížil o 23 na 217 pacientů. V těžkém stavu je 37 z nich. Reprodukční číslo ukazující rychlost šíření nákazy kleslo z 1,32 na 1,29. Nad hodnotou jedna, která znamená zrychlování epidemie, se drží od konce srpna. Průměrná týdenní incidence covidu mírně stoupla na 41 potvrzených případů na 100 tisíc obyvatel. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

