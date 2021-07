PŘEHLEDNĚ: Končí testování zadarmo. Podívejte se, jak to bude od září

Vláda od září přestane proplácet testy, které neočkovaní potřebují kvůli cestám do zahraničí anebo k návštěvám hospod a různých kulturních programů. Důvod? Babišův kabinet chce motivovat co nejvíce lidí, aby se nechali očkovat proti koronaviru. Kdo se nenechá očkovat a bude se muset testovat, například kvůli návštěvě restaurace, zaplatí si to z vlastní kapsy. Až na výjimky se to bude týkat všech. Co se od prvního dne nového školního roku změní? Podívejte se na stručný přehled.

Antigenní testování na covid. | Foto: Deník/Lukáš Ston

Proč úřady přestanou PCR testy a antigenní testy zájemcům proplácet?

Chtějí lidi přesvědčit, aby se nechali proti koronaviru očkovat. Samotné testování podle nich nákazu nevymýtí. Na testy zdarma tedy již nikdo nebude mít nárok?

Ti, kteří se očkovat nemohou ze zdravotních důvodů, je nadále budou mít zdarma. Ostatní si ale testy zaplatí ze svého. Od září již nebude stát hradit preventivní testy na covid, oznámil Vojtěch Přečíst článek › Kolik testy aktuálně stojí?

Testy pro samoplátce podle cenového předpisu ministerstva zdravotnictví ( z 8.6. 2021) stojí maximálně 614 korun za PCR test a 201 korun za antigenní test. Za odběr si zdravotníci smějí naúčtovat 200 korun. Kdo tedy bude nadále i v září smět chodit na testy s prázdnou kapsou?

Na bezplatné testy budou mít nadále nárok děti do 12 let, které by se ze zdravotních důvodů zatím očkovat neměly. Obdobná výsada zůstane i všem starším lidem, kterým kvůli jejich nemocem toto očkování vysloveně nedoporučují lékaři. Co když se nechám očkovat, ale ještě neuplyne nutná dvoutýdenní doba po druhé dávce vakcíny, po níž je člověk teprve uznán jako bezinfekční?

Také v tomto případě nárok na bezplatné testy zůstává. Kdo se tedy nechá očkovat, bude moci chodit na testy tak jako dosud ještě do 14. dne po očkování druhou dávkou vakcíny. Za neděli přibylo 116 nově nakažených. Reprodukční číslo kleslo pod jedničku Přečíst článek › Budou mít lidé dost možností k očkování, a nebudou muset příliš dlouho čekat?

Očkování by mělo zrychlit, také proto, že očkovací centra bez povinného předchozího objednání vzniknou ve všech krajských městech.