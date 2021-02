Pokud se v Česku více šíří britská mutace koronaviru, může být nakažených covidem-19 v únoru téměř stejně jako v říjnu, kdy poslední vlna epidemie vrcholila. ČTK to dnes řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Rizikový model, který počítá se šířením rychlejším o 30 až 40 procent, předpovídá na únor až 279 tisíc nově nakažených. Jen za první čtyři dny měsíce jich bylo přes 34 tisíc a mezitýdenní pokles nových případů se zastavil.

Péče o pacienty s covidem-19 | Foto: ČTK / ČTK

"Objektivně důvod k zastavení poklesu nebyl. Ta opatření jsou stále stejná, částečně i zesílená. Podle toho, co jsme viděli třeba v září a říjnu, když se podobná opatření přijala, by ten pokles měl pokračovat. Bohužel tomu tak není," uvedl Dušek. Důvody mohou být podle něj dva - nakažlivější forma viru nebo nedodržování opatření částí populace. "Nemyslím si, že je to většina populace. Ale stačí dvacet třicet procent lidí a už se to může projevit," dodal. Pravděpodobně jde podle něj o kombinaci obou faktorů.