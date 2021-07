„Máme objednáno 24 milionů vakcín, víme, že je nebudeme moci spotřebovat. Dali jsme příslib Evropksé radě k darování. Připadá na nás povinnost darovat 2 miliony tři sta tisíc dávek," popsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Kromě toho další vakcíny půjdou do Vietnamu a na Thaivan. První zmíněná země dostane 250 tisíc dávek a druhá jich obdrží 30 tisíc. Milion dávek pak Česká republika přepustí Slovensku.

„Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace je víceméně stagnující, nebo se do jisté míry možná zlepšuje, tak jsme se rozhodli od prvního srpna přijmout další rozvolňovací balíček,“ zmínil dále Vojtěch.

Co se rozvolní?

Podle ministra bude lidem znovu umožněn tanec – legálně. Ovšem jen očkovaným, dále lidem, kteří doloží, že byli negativně testování na covid ne déle než před čtyřiadvaceti hodinami, případně každému, kdo prodělal covid v posledních 180 dnech.

V bazénech a na koupalištích nebude podle ministra Adama Vojtěcha od 1. srpna omezená kapacita. Nyní ji mohli provozovatelé naplnit na 75 procent. Výstavní a další podobné vnitřní prostory si budou moci vybrat, zda dodrží limit návštěvníků na metry čtvereční, který platil dosud, nebo využijí nově 75 procent kapacity. Při organizovaných prohlídkách na zámcích či v zoologických zahradách do 20 lidí nebude nutné potvrzovat bezinfekčnost. Vojtěch to dnes řekl na tiskové konferenci po jednání vlády.

Do bazénů a na koupaliště budou mít podle Vojtěcha nadále přístup jen lidé, kteří jsou očkovaní, v posledních 180 dnech prodělali nemoc covid-19 nebo se nechali otestovat antigenním, případně PCR testem.

Ve vnitřních například výstavních prostorách v současné době podle Vojtěcha platí omezení jednoho návštěvníka na deset metrů čtverečních plochy. Tento limit bude nadále zachován, ale provozovatel si bude moci vybrat, zda pro něj není výhodnější naplnit kapacitu na 75 procent.

„Nově měníme počet diváků ve vnitřních prostorech na sto procent kapacity, ale maximálně na tři tisíce osob. Pokud by to bylo nad tři tisíce osob, tak to platí pouze pro očkované, nebo ty, kteří prodělali covid,“ vysvětlil Adam Vojtěch. Venkovní akce se bou moci konat až pro sedm tisíc diváků,

Potvrzení

Omezení se mění i pro sportovce při sportovní případě a to na „bez omezení“. Povinné rozestupy vláda upravila za dvou metrů na jeden a půl metru.

Poskytovatel a provozovatel služeb již také nemá kontrolovat příznaky onemocnění. Vláda to od 1. srpna nechává na zodpovědnosti každého.

V každém případě je nutné mít u sebe certifikát prodělání nemoci, test, nebo potvrzení o očkování.