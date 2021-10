V úterý přibylo v Česku 1511 případů nemoci covid-19, což je zhruba o třetinu více než před týdnem. Podobně vzrostl i počet hospitalizovaných s covidem-19, proti předchozímu úterku také asi o třetinu na 388. Z toho 78 lidí, tedy pětina, je v těžkém stavu. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Denní nárůsty počtu nakažených koronavirem se tak nadále drží na nejvyšší úrovni od 11. května.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.