Běžný výjezd z garáže se změnil v komický crashtest osobního vozidla, který by klidně mohl aspirovat na vítězství v televizním pořadu Neváhej a toč! V hlavní roli řidičky vystupuje místostarostka centrálního ostravského obvodu a dlouholetá členka ODS Valentina Vaňková.

Její řidičské dovednosti z konce ledna tohoto roku se podle všeho naštěstí obešly bez zranění političky, ale také dalších účastníků silničního provozu.

„Ten, kdo to video pustil ven, si to odnese!“ reagovala včera Valentina Vaňková místo toho, aby vysvětlila, co jí bylo a jak vyřešila škody. Dovedete si vůbec někdo představit, že podobně zběsilá jízda v garáži radnice by zůstala bez odezvy a řešení u některého z běžných zaměstnanců úřadu?

CO SE VLASTNĚ STALO?

Jsou to dva měsíce, co místostarostka Moravské Ostravy a Přívozu Valentina Vaňková kráčí ke svému vozu zaparkovanému v garážích přímo pod budovou radnice.

Dlouholetá členka ODS zjevně není v dobré kondici, o čemž ostatně svědčí hned na začátku videa váhavá chůze. Záběry z průmyslové kamery jsou neúprosné a komicky působí následně i tak banální věc, jako je odemykání vozidla, kdy se místostarostka „seznamuje“ se systémem otevírání vozidla. Hlavní část řidičské estrády ale teprve přichází.

Tohle video určitě stojí za zhlédnutí:

PROČ POKRAČOVALA PO NÁRAZECH V JÍZDĚ?

Video hovoří nesmlouvavě - to, co místostarostka centrálního ostravského obvodu předváděla ve svém voze, byl improvizovaný crashtest, jak v odborných automobilových pořadech nazývají testy odolnosti aut.

Dnes už se nikdo nedozví, zda Valentinu Vaňkovou 30. ledna sužovaly zdravotní, psychické nebo i jiné problémy, spojené třeba s požitím alkoholu. Jisté je, že v tomto stavu neměla místostarostka za žádných okolností sedat do vozidla a zapojovat se do silničního provozu.

Podezřelé a hodně nestandardní je i to, že místostarostka po dvou nárazech nevystoupila z auta, a pokračovala v jízdě.

OTAZNÍKY

Celá situace má ale mnohem širší souvislosti. A taky nezodpovězené otázky.

??? Kdo třeba platil vzniklou škodu, která by na zařízení podzemních garáží mohla jít do desítek tisíc korun?

??? Proč nikdo škodu na majetku radnice nehlásil? Zabýval se někdo tím, zda byla místostarostka určitě střízlivá, když záběry minimálně naznačují, že to tak být nemuselo?

??? Proč se snažili koaliční partneři (ANO, Piráti) video sprovodit ze světa a nikdo z politiků ho nezačal řešit ani v momentě, kdy se dostalo mezi úředníky i z jiných městských radnic?

Místostarostka centrálního obvodu Valentina Vaňková (ODS) tvrdí:

Taková nehoda se stát může, garáž je malá

Proč bourala v radniční garáži, a pak ani nezkontrolovala způsobené škody? Byla z nějakého důvodu indisponovaná? Nemohla pak tím pádem ohrozit i jiná auta či chodce přímo v ulicích města, do nichž se svým nabouraným autem vyjela?

Deník chtěl získat odpovědi na tyto důležité otázky přímo od místostarostky centrálního obvodu Valentiny Vaňkové (ODS). Ta se však o nehodě z videa nechtěla bavit ani po telefonu, a pak ani na domluvené osobní schůzce. Pár vět přesto Deníku k této věci řekla…

„Proč bych měla novinám komentovat svůj výjezd z garáže?“ reagovala nejprve zaskočeně při telefonickém hovoru Valentina Vaňková. Pak ke kurióznímu incidentu dodala: „Taková nehoda se stát může, ta garáž je malá. Nikomu jsem tu událost nehlásila, nevšimla jsem si totiž, že bych tam něco poškodila, kromě svého auta.“

Více se o tomto případu po telefonu bavit nechtěla a vyžádala si osobní schůzku na radnici. Čas měla podle svých slov hned, tak jsme za ní vyrazili „na místo činu“. Když nás vpustili až před její kancelář, začala nervózně telefonovat a zavřela za sebou dveře. Po pár minutách otevřela a okamžitě reagovala omluvou, že musí na jednání, které opomněla, a že více k té nehodě už říkat nebude. Pár dalších slov na dané téma ale přece jen ještě utrousila…

„Nebudu vám na to v souladu s GDPR v tuto chvíli ani náhodou odpovídat. Já se nedostanu do problému kvůli tomu, že tady někdo vynáší informace. To jsou interní záležitosti a my si je vyřešíme po své interní linii. Můžete mi poslat otázky e-mailem, ale teď už musím odejít na jednání, protože na mě čekají,“ vymlouvala se dále místostarostka.

Na opakované dotazy Deníku týkající se i toho, jestli zaplatila opravu způsobených škod v garáži, už pak jen odvětila, že by ji zajímalo, jak se to video dostalo z radnice. „Ten, kdo to pustil ven, si to odnese!“ zakončila výhrůžkou náš krátký rozhovor Valentina Vaňková.

K TÉMATU

REAKCE STAROSTKY

Starostka: Paní Vaňkovou jsem nikdy neviděla dát si skleničku

Starostka centrálního ostravského obvodu Zuzana Ožanová (ANO) podle svých slov ví o tom, že Valentina Vaňková bourala v radniční garáži. Dozvěděla se to od tajemnice úřadu na jedné z pondělních porad vedení obvodu. „Nejprve musím říct, že nešlo o dopravní nehodu, protože se tato událost neodehrála na pozemních komunikacích. Pokud tedy v garáži k něčemu došlo, musí si to vyřešit náš úřad a je to v kompetenci tajemnice,“ uvedla starostka Ožanová. Nahrávku, na které se Valentině Vaňkové podaří trefit autem výjezd z garáže až napotřetí, údajně neviděla. Nechtěla proto ani komentovat to, co mohlo zapříčinit, že místostarostka nedokázala vyjet bez problémů. „K tomu snad jen můžu říct, že jsem paní Vaňkovou nikdy neviděla dát si skleničku, takže jestli si třeba myslíte, že se to stalo kvůli alkoholu, tak podle mě to tak nebylo,“ dodala ještě Zuzana Ožanová.

GLOSA ALEŠE UHRA

Zákaz řízení pro politiky

Není to poprvé, co klidné politické vody ve městě čeří skandál vrcholného politika spojený s nestandardním řízením vozidla.

Jsou to dva roky, co náměstek primátora Martin Štěpánek (ODS) rezignoval po nátlaku médií a politické reprezentace města na svou funkci poté, co se provalilo, že řídil služební auto pod vlivem alkoholu.

I když se v případě jeho stranické kolegyně Valentiny Vaňkové nikdo už nedozví pravé příčiny její zběsilé jízdy po parkovišti podzemní garáže radnice, jedno společné oba případy mají. Zatajování skutků před veřejností.

Provinilí politici místo jasného vysvětlení přecházejí do protiútoku a osočují u toho všechny okolo, kterým se takové chování nelíbí nebo ho považují za nepřípustné. U tradičních stran (ODS, ČSSD) si na to ostravská veřejnost už tak nějak zvykla. Zarážející to je u vládnoucího hnutí ANO, které přehlížení podobných excesů snad ani nemá zapotřebí. Ještě smutnější roli sehrávají ale Piráti, kteří do ostravské politiky chtěli po úspěšném výsledku v komunálních volbách přinést průhlednost a transparentnost. Místo toho zatím populisticky řeší hlavně uměleckou úroveň soch Věry Špinarové a Leoše Janáčka, které by nejraději demonstrativně sprovodili ze světa.

OTÁZKA PRO POLICII ČR

Platí v podzemních garážích dopravní předpisy jako na silnicích?

„Ano, platí zde pravidla provozu na pozemních komunikacích s výjimkou případu, kdy je na účelové komunikaci veřejně nepřístupné vlastníkem stanoven takzvaný provozní řád, na který musí být všichni uživatelé komunikace vhodnou formou upozorněni (například při vjezdu do areálu se musí seznámit s provozním řádem; na vjezdu jsou umístěny informační tabule; objekt má určen dopravní režim, jehož součástí je i dopravní značení a podobně).“



Kdy je nutné volat Policii ČR?

V podzemních garážích platí stejná pravidla jako na běžné komunikaci. Pokud v podzemní garáži dojde k nehodě, je nutné volat policii v těchto situacích:

- na některém z vozidel je škoda vyšší než 100 tisíc korun (včetně přepravovaných věcí)

- během dopravní nehody došlo ke zranění osob nebo k usmrcení

- byla způsobena jakákoliv škoda na majetku třetí osoby, například došlo k poškození zaparkovaného vozidla, oplocení rodinného domu, sloupu veřejného osvětlení apod.

- při nehodě došlo k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (dopravní značka, svodidla apod.) nebo došlo k poškození obecně prospěšného zařízení (zařízení na železničních přejezdech apod.) či k poškození životního prostředí (únik provozních kapalin apod.)

- pokud někdo z účastníků dopravní nehody odmítne sepsání záznamu nebo se účastníci dopravní nehody na vině sami nedohodnou

- je podezření, že jeden z účastníků dopravní nehody je pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek

- účastníci dopravní nehody nejsou sami schopni na místě obnovit plynulost silničního provozu