ČSSD by se měla vrátit ke své levicové podstatě, myslí si Miroslav Krejčík

/ANKETA/ Sociální demokracie se podle bývalého ředitele Vojenského zpravodajství Miroslava Krejčíka musí vrátit ke své levicové podstatě. I on bude příští neděli na stranickém sjezdu jedním z uchazečů o funkci předsedy ČSSD.

K volebnímu propadu strany v loňských sněmovních volbách vedla podle něj řada faktorů, mimo jiné to, že sociální demokraté dělali něco jiného, než říkali. Za podstatnou považuje práci na realistické politice pro ty voliče, se kterými strana sdílí hodnoty.

Krejčík řekl, že se pro kandidaturu do čela strany rozhodl mimo jiné kvůli tichu, které kolem předsednického postu nastalo od říjnových voleb až do začátku ledna. "Po volbách jsem věřil, že se najde ve straně síla z elit, které tam jsou, k zásadnímu obratu. To se nestalo, do Vánoc bylo ticho po pěšině, všichni byli deprimovaní a zalezlí," řekl Krejčík, který je v současnosti ředitelem Poštovní tiskárny cenin.

Kritizuje, že mezi uchazeči o funkci předsedy jsou nakonec i lidé, kteří ČSSD dovedli tam, kde je. "Ti, co vedli stranu a jakoby se schovali, tak se nyní probouzejí a říkají, že by to zkusili ještě jednou, to je pro mě nedobrý signál. Kdo jednou to kormidlo opustí a nechá loď plout samu po moři, proč by to neudělal podruhé," uvedl.

Nabízí své zkušenosti

O vedení ČSSD má zájem současný úřadující šéf strany Milan Chovanec, místopředseda Sněmovny a strany Jan Hamáček, bývalý hejtman Jiří Zimola či olomoucký primátor Antonín Staněk.

Straníky oslovil Krejčík začátkem ledna dopisem, ve kterém hovoří mimo jiné o nutnosti podpořit místní organizace ČSSD a odborné zázemí strany. Řekl, že na dopis mu přišly stovky reakcí. "I na krajských konferencích byla atmosféra velmi živá, protože řadoví členové jsou velmi znepokojení a nespokojení se stavem věcí. Dávají to najevo a chtějí vědět, jak z toho ven," uvedl.

Nabídnout chce delegátům sjezdu mimo jiné své zkušenosti. "Vždy záleží na atmosféře v týmu a tom, kdo ten tým vede. Strana dlouhodobě má relativně slabého vůdce. Já tak vlastně nabízím sebe, protože myslím, že jsem člověk zkušený, mám určitou míru seniority. Strana našeho typu musí mít jasně vyprofilované vedení. Nemůže to být člověk, který uhne, jakmile přijde první překážka," uvedl Krejčík, který je generálem v záloze. Je přesvědčen, že ve svých předchozích funkcích prokázal, že má potřebné schopnosti.

Propad ČSSD? Vyvrcholení trendu

Byl by rád, kdyby v novém vedení byl komunální politik, zástupce krajů, někdo, kdo dělá dobře vrcholovou politiku, ale také vyšší počet žen. "Jsem bývalý voják, byť jsem jedenáctý rok v záloze. Na vojně platilo jedno pravidlo - nikdy si nevybíráte své podřízené. Dostanete je. A na vás je, abyste z nich vytáhl všechno to, co umí, abyste je dotáhl k maximálnímu výkonu, který se od nich očekává. To je moje politika," uvedl.

Straně by chtěl vrátit masový charakter, byť to dnes podle něj již neznamená statisíce, ale spíš desetitisíce příznivců. Sociální demokracie by se měla profilovat jako ryzí levicová strana, uvedl. ČSSD v minulosti občas nabízela věci, o které nebyl zájem, míní. "My nabízeli a prodávali něco, co zůstalo na krámu," řekl.

Volební propad z pozice nejsilnější strany na 7,27 procenta hlasů podle Krejčíka nebyl náhlou záležitostí, ale vyvrcholením předchozího trendu. "Udělali jsme řetězec chyb a neměli jsme schopnost se podívat pravdě do očí a ještě včas zatáhnout za záchrannou brzdu," uvedl. Po sjezdu považuje za nutné očistit značku ČSSD, získat pro ni důvěru a dělat realistickou politiku.

Řadě stranických elit vyčítá papalášský přístup. "Patříme mezi lidi, mezi jejich problémy a do jejich prostředí," uvedl. Kritizuje například to, že řada politiků potká důchodce jednou za čtyři roky - před volbami. Lepší přístup by si zasloužili i zaměstnanci, rodiny s dětmi či drobní podnikatelé, dodal.