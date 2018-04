ČSSD chce rezignaci odsouzeného člena vlády. Už jsem na to alergický, řekl Babiš

Před vyjednáváním o vládě se zástupci ANO a ČSSD nadále neshodnou na tom, zda by měl člen kabinetu povinnost rezignovat, pokud bude prvoinstančně odsouzen. Sociální demokraté na tom trvají, trestně stíhaný předseda ANO a premiér v demisi Andrej Babiš to odmítá.

Místopředseda ANO Richard Brabec chce mít do konce týdne připraven základ koaliční smlouvy s ČSSD i programového prohlášení společné vlády. Šéf ČSSD Jan Hamáček ale na twitteru napsal, že spěch je špatný rádce. Vyjednavači stran se sejdou poprvé ve středu.

1/2 Spěch je špatný rádce. Vláda není zdaleka domluvena. Na resortech a programu jsme se rámcově shodli. Stále ale zůstávají tři body k vyřešení: 1) pokud bude jakýkoliv člen vlády prvoinstančně odsouzen, musí odstoupit. — Jan Hamáček (@jhamacek) 23. dubna 2018

Právě v koaliční smlouvě chce mít ČSSD povinnost odstoupit pro odsouzeného člena vlády. "Nedokážu si představit, že bychom uzavřeli vyjednávání, aniž bychom tento problém vyřešili," sdělil Hamáček. Babiš požadavek ČSSD opětovně odmítl. Řekl, že k tomu nevidí důvod.

Uvedl také, že už je alergický na to, že se o něm mluví jako o trestně stíhaném. Babiše policie obvinila z podvodu při financování farmy Čapí hnízdo, předseda ANO to označuje za účelové.

Podobně jako šéf sociálních demokratů se k problému staví i další členové vedení strany. "Samotné vyjednávání může tento názor pana premiéra opravdu zkomplikovat," uvedl místopředseda ČSSD Roman Onderka. Brabec očekává, že se bude navazovat na jednání, která obě uskupení vedla na přelomu března a dubna. Vzniknout by měla menšinová vláda s podporou komunistů.

Hamáček upozornil na to, že ČSSD a ANO se rámcově shodly na resortech a programu, stále ale zůstávají tři body k vyřešení. Vedle rezignace odsouzeného člena vlády jmenoval nalezení pojistky, že se strany nebudou ve vládě ani ve Sněmovně přehlasovávat. Třetím bodem je podle něj zabránění hlasování ANO s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) ve Sněmovně.

ČSSD chce otupit spolupráci ANO a SPD při klíčových hlasováních tím, že by se změnilo obsazení funkcí, které hnutí SPD ve Sněmovně získalo s pomocí ANO. "Chceme důkaz místo slibů. Sládkovi republikáni svého času také nezastávali klíčové funkce ve Sněmovně…," podotkl Hamáček. Případná uvolněná místa podle něj nebudou určena pro sociální demokraty.

Jak se ANO postaví k požadavku ČSSD na změny obsazení některých sněmovních funkcí, Brabec nechtěl předjímat. "My jsme neřekli, že s tím souhlasíme," uvedl. Podle něj by to narušilo rozložení sil ve Sněmovně, očekává, že ANO bude s ČSSD o záležitosti ještě jednat. Podle SPD by uskutečnění požadavku sociálních demokratů znamenalo popření principu poměrného zastoupení ve Sněmovně. Pokud bude ANO souhlasit, ztratí důvěru SPD a přestane být věrohodným partnerem, uvedlo hnutí Tomia Okamury.