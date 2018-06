ČSSD chce v Praze porazit Drahoše. Do senátu kandiduje bojovnice proti rakovině

Lékařka Mirka Skovajsová, která se věnuje prevenci a léčbě rakoviny prsu, má být ženou, jež v říjnových senátních volbách zatarasí cestu Jiřímu Drahošovi. V Praze 4 kandiduje za ČSSD zakladatelka první mamografického centra v zemi proti neúspěšnému uchazeči o post prezidenta a trochu paradoxně i proti Evě Sykovou, nezávislá senátorka za sociální demokracii.

Bojovnice proti rakovině prsu Miroslava Skovajsová kandiduje za ČSSD do senátu v Praze 4.Foto: ČTK

Syková totiž chce obhájit mandát v barvách hnutí ANO. Skovajsová ji porazila v primárních volbách ČSSD, tajné hlasování skončilo 19:12. O výsledku informoval agenturu ČTK volební manažer strany Petr Horálek.

Motivací profesorky Sykové je především "pomsta" Drahošovi, který ji jako šéf Akademie věd chtěl odvolat z funkce vedoucí Ústavu experimentální medicíny. Podle jejích slov se Drahoš snažil Sykovou odstranit z vědy i politiky.

„V prezidentské volbě měl kampaň anti-Zeman a nyní dělá evidentně kampaň anti-Syková,“ poznamenala na adresu kandidáta o místo na Pražském hradě, který s Milošem prohrál ve druhém kole, v rozhovoru pro server Aktuálně.cz. Také proto Syková „sundala oranžový dres“ a přijala nabídku hnutí designovaného premiéra Andreje Babiše.

Zato Skovajsová hodlá v boji o senátorské křeslo akcentovat hlavně svůj obor, zasadit se o prevenci nemocí všeho druhu i udržení dostupné kvalitní péče. „Hodně mě trápí současný způsob fungování českého zdravotnictví, zejména nakládání s finančními prostředky. Často to musím vnímat až jako plýtvání veřejným pokladem, který dohromady vytváříme. I proto jsem se rozhodla bojovat o práci v senátu,“ uvedla.

Skovajsová stojí v čele programu, díky němuž je všem ženám dostupná diagnostika i léčba prsní žlázy ve stejné kvalitě. Program pomohl snížit úmrtnost na toto onemocnění o jednu třetinu. Lékařka řídí Mamma centrum v pražských Hájích a na Hradčanské, je také garantkou růžového pochodu proti rakovině prsu a předsedkyní Aliance žen s rakovinou prsu.

Favoritem voleb v tomto pražském obvodu však zůstává Drahoš, kterého podpořily čtyři parlamentní strany. Akademik, který vstoupil do politiky právě až soubojem s prezidentem Zemanem, ve druhém kole prezidentských voleb v Praze 4 získal 46 tisíc hlasů, což dělalo zhruba 70 procent odevzdaných lístků.

ODS zkusí uspět s Martinem Dvořákem. Slavné jméno občanští demokrati nasadí ve volebním obvodu č. 26, tedy v Praze 2 a 3. Herec Vladimír Kratina se pokusí do horní komory parlamentu protlačit mimo jiných přes Marka Hilšera, dalšího z poražených hradních kandidátů kandidujícího za sebe. Třetím do „pražské party“ je Pavel Fischer, jenž jde do podzimních voleb v Praze 12 a zřejmě jej podpoří také ODS.