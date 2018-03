ČSSD chce v případné vládě s hnutím ANO pět ministrů

Vedení ČSSD zatím nediskutovalo o tom, o jaká ministerstva by se měla strana ucházet při jednáních o vládě s hnutím ANO. Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček novinářům po dnešním zasedání předsednictva ČSSD řekl, že by za důstojné považoval obsazení pěti resortů. Usilovat by podle něj strana měla o ministerstva blízká svému programu, ale také o ta, kde má hnutí ANO střet zájmů.

Poslanci ČSSD v této souvislosti zmiňovali ministerstva spravedlnosti či vnitra kvůli stíhání premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) v případu Čapího hnízda.

Hamáček novinářům řekl, že na první schůzce od únorového sjezdu seznámil členy předsednictva s postupem dosavadních vyjednávání s ANO. Za klíčové označil to, že ANO nyní jedná pouze s ČSSD a to, že cílem má být koaliční uspořádání. "Diskuse byla relativně rozsáhlá, nicméně ve finále předsednictvo mou zprávu schválilo," uvedl. Od pondělí podle něj budou jednat experti obou stran, aby se brzy dostali na úroveň, kde je v debatě o programu ANO s KSČM.

Ambicí sociálních demokratů je pokročit v jednáních co nejdál před dubnovým pokračováním sjezdu. Po něm by se mohlo uskutečnit případné vnitrostranické referendum o tom, zda by měla ČSSD do koalice s ANO za vyjednaných podmínek skutečně vstoupit. Babiš dnes uvedl, že je na referendum sociálních demokratů připraven počkat.

Hamáček řekl, že na schůzce s ANO vyjádřila ČSSD zájem o resorty, kde by mohla prosazovat svůj program. "Současně jsou to resorty, které souvisí s tím střetem zájmů, který je na straně hnutí ANO. Je to o kombinaci těchto faktorů, konkrétní resorty jsme ale neprobírali," uvedl. Za důstojné zastoupení ČSSD ve vládě pokládá pět ministerstev. Ve vládě by mohl existovat standardní systém pojistek pro řešení sporů. "Nikdy jsme nehovořili o právu veta," uvedl. Použít by se dala ustanovení poslední koaliční smlouvy, dodal.

Předsednictvo strany dnes také probíralo podzimní senátní volby. Na Rokycansku bude obhajovat funkci Milada Emmerová, na Domažlicku Jan Látka. Ve volebním obvodu Třebíč se rozhodne mezi Naděždou Dobešovou a Vladimírem Černým. V doplňovacích volbách na Zlínsku bude za ČSSD usilovat o zvolení senátorem Radim Jünger.