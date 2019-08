„My jsme uspěli se svými požadavky, ukázalo se, že byly relevantní,“ uvedl Jan Chvojka k výsledkům vyjednávání o rozpočtu. Dodal ale, že do jeho konečné podoby musí promluvit rovněž nastupující ministr kultury Lubomír Zaorálek. „Chceme ještě, aby Lubomír Zaorálek projednal kapitoly v rámci ministerstva kultury, zejména platy,“ dodal.

Jak ale připomněla Česká televize, ministryně financí Alena Schillerová již dříve avizovala, že na změny v návrhu rozpočtu nebude mít čas. Otázku platů v kultuře ministryně považuje za stále otevřenou v rámci jednání tripartity.

Komunisté mají stále námitky proti vyššímu schodku. Podle šéfa jejich poslaneckého klubu Pavla Kováčíka by vláda měla dbát na rezervy pro budoucnost, neboť ekonomika má zpomalovat. „Když už se ten deficit bude blížit ke čtyřiceti miliardám, i když my pořád tvrdíme, že lépe je blížit se k třiceti než čtyřiceti miliardám, tak aby to bylo na investice především do dopravní infrastruktury,“ nechal se Kováčik slyšet v televizní debatě.

Lidovci rozpočet nepodpoří

Jasno ohledně návrhu rozpočtu již mají lidovci. Šéf lidoveckého poslaneckého klubu Jan Bartošek označil vyjednávání o rozpočtu za úsměvná. „Jednotlivé resorty se předhánějí, kdo kolik peněz z rozpočtu sežene, a potom v půlce roku najednou musíme řešit otázku sociálních služeb,“ zdůraznil s tím, že jeho strana je připravena rozpočet nepodpořit.