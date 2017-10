ČSSD míří do opozice. Podle Zaorálka je už téměř rozhodnuto

Místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek po dnešním jednání se zástupci hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury zopakoval, že se sociální demokracie chystá do opozice. Nepředpokládá, že by ČSSD tento postoj přehodnotila.

S Okamurou a místopředsedou hnutí Radimem Fialou mluvili představitelé ČSSD hlavně o ustavení Sněmovny. Konkrétní závěry schůzka neměla.

"Sledujeme především to, abychom měli prostor pro opoziční práci, ve kterém zhodnotíme mandáty, které jsme dostali," řekl Zaorálek, s nímž se jednání zúčastnil úřadující předseda sociální demokracie Milan Chovanec.

ČSSD ve volbách propadla, získala sedm poslanců. "Bylo nám řečeno, že ČSSD odchází do opozice a že neuvažuje o vládní odpovědnosti," potvrdil Okamura, jehož hnutí s 22 mandáty může hrát významnější roli.

Zástupci obou uskupení probírali také programy. Okamura i Zaorálek podotkli, že mezi nimi panují velké rozdíly. "Opravdu máme jiné programy," konstatoval Okamura. Snaha hledat dohodu o ustavení Sněmovny je ale podle místopředsedy ČSSD na obou stranách. Bylo by podle něho dobré, kdyby existovala celková dohoda na uspořádání nové dolní komory. SPD navrhuje do funkce místopředsedy Okamuru.

Okamura na novinářský dotaz upozornil na to, že ustavující schůze Sněmovny je důležitá i ohledně vlády. Zaspekuloval, že jakmile skončí, předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš může navrhnout ministry, vláda může být jmenována a může vést zemi i bez důvěry dolní komory poměrně dlouhou dobu. Babiš by na tom podle Okamury musel být domluven s prezidentem Milošem Zemanem. "Může to být třeba výměnou za to, že ve vládě budou třeba nějací lidé od prezidenta republiky," soudí.

Zaorálek neřekl, zda by ČSSD podpořila do čela dolní komory nominanta vítězného hnutí ANO Radka Vondráčka, nebo kandidáta druhé ODS Petra Fialu. Pro sociální demokracii podle Zaorálka nejde o zásadní věc, kterou by řešila, strana v tom není klíčový hráč. Volba předsedy bude záviset podle něho na těch, kteří budou sestavovat vládní koalici.

Fiala uvedl, že zástupci SPD a ČSSD se můžou sejít i v budoucnu, podle potřeby. Žádný termín nyní stanoven není.