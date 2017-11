ČSSD na dně. Politolog Lukáš Jelínek: Vrátili se jí kostlivci ve skříni

/INFOGRAFIKA/ Už po minulých volbách, v nichž ČSSD získala 20 procent hlasů, se ozývaly hlasy, že ji čeká osud ODS po Topolánkově éře. Tehdejším symbolem občanských demokratů byly býčí šíje Ivo Rittiga, Patrika Oulického či Tomáše Hrdličky.

Sociální demokraté se nedokázali vypořádat s dědictvím lánského puče ani lidmi typu Karla Březiny či Petra Hulinského, tedy mocných zákulisních hráčů s teplými místy v dozorčích radách a na ministerstvech. Nevýrazný předseda ČSSD a až příliš výrazný Andrej Babiš byl smrtící koktejl.

Navíc rostoucí ekonomika i platy vzaly nejstarší levicové straně přirozená témata. Pokud se jejím hlavním volebním heslem stalo Válka levné práci, museli být zaměstnanci zmateni. Kdo jiný měl tuto bitvu vybojovat, ne-li strana, která ve vládě zastupovala jejich zájmy?

V Lidovém domě mají k dispozici 24stránkovou analýzu, která rozebírá chyby, jichž se lídři ČSSD v posledním roce dopustili. Jednobarevné vedení a tvrdá eliminace představitelů jiných názorových proudů? Jistě. Totální sázka na antibabišovskou strunu? Nepochybně. Zmatené kotrmelce kolem vládní demise/nedemise? Určitě.

Ven z kasin a barů

Přesto nic z toho nemusí být pro pochopení současné situace ČSSD klíčové. „Ve volbách byly nejdůležitější pocity, které v lidech politické strany budily. Sociálním demokratům se vrátili kostlivci ve skříni z posledních 25 let,“ míní politolog z Masarykovy demokratické akademie Lukáš Jelínek.

Spousta voličů podle něj získala dojem, že jejich představy dokáže lépe naplnit Andrej Babiš, který není zatížen pověstí tradičních stran s klientelistickými vazbami a aférami. „Jediná věc, která by to mohla změnit, je objevení bytostného politického tématu, které by Babišovi odcizilo voliče a přivedlo je zpět k levici,“ řekl Deníku Jelínek.

Kromě toho je nutné vsadit na věrohodnost levicových vůdců. „V případě ČSSD by to měli být lidé, kteří přicházejí z fabrik, nádraží, hospod. Nesmějí budit představu výhonků malostranských paláců. Pokud se v regionech o politicích ČSSD ví, že svůj čas tráví v kasinech a drahých restauracích či barech, je konec,“ dodává Jelínek.

Stejně jako předseda spolku Idealisté.cz Radim Hejduk je přesvědčen, že na cestě ze sedmiprocentního dna vzhůru se ČSSD nemůže opřít o stávající vedení ani o protagonisty lánského puče Michala Haška, Jiřího Zimolu nebo Jeronýma Tejce. „Současné vedení se musí kompletně vyměnit a to nové by mělo být mixem neokoukaných tváří a lidí, kteří už mají nějaké zkušenosti z různých stranických úrovní,“ myslí si Hejduk. Jelínek pak soudí, že je třeba zjednodušit rozhodovací procesy ve straně, zvýšit účast členů na jejím řízení, pořádat co nejotevřenější primárky.

Opozice k duhu

„Z tohoto pohledu je jedno, jestli bude mimořádný sjezd v únoru nebo dubnu. ČSSD se musí dát dohromady v opozici, být programově co nejčitelnější a nedělat mnoho politických kompromisů,“ říká Jelínek.

Mimořádný sjezd ČSSD se má konat příští rok v únoru v Hradci Králové, předsedu si zvolí delegáti. Čeká se i úprava stanov, které by zjednodušily přijímání nových členů a umožnily kandidovat do vedení lidem, kteří jsou v ČSSD kratší dobu než čtyři roky.