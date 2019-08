Šmarda není pedofil, špion či negramotný a nesvéprávný jedinec. Jedině takové zdůvodnění by hlavu státu opravňovalo k jeho vetování. Miloš Zeman ale jen soudí, že Šmarda nemá odbornou kompetenci k tomu, aby šéfoval kultuře. Takové posuzování ovšem v parlamentním systému prezidentovi nepřísluší, jak zdůraznil Hamáček.

Proto zní z krajských organizací ČSSD téměř unisono, že buď se věc vyřeší kompetenční žalobou na prezidenta, kterou musí podat premiér, nebo by ministři za sociální demokracii měli podat demisi.

V úvahu ještě přichází výměna resortů, takže kulturu by spravovalo ANO a ČSSD by dostalo například ministerstvo pro místní rozvoj nebo školství. Tomu se ale Babiš doposud bránil, stejně jako kategoricky odmítá hnát Zemana před soud. Nelze také předpokládat, že by se ve sněmovně našlo 120 poslanců, kteří by podpořili ústavní žalobu, jež prošla Senátem.

Místopředseda ČSSD Ondřej Veselý připomíná, že pokud jeho strana vládu opustí, mohlo by to mít pro budoucnost země neblahé důsledky v podobě jejího posunu k autoritářskému režimu. Došlo by třeba k výměně na postech nejvyššího státního zástupce, šéfa BIS a úřadu pro kybernetickou bezpečnost či České televize. S tím ale nesouhlasí předseda pražské organizace ČSSD a náměstek ministra školství Petr Pavlík: „Argumenty, že jsme poslední bašta proti kremlizaci republiky, neberu. A že jsme hrází proti tandemu Babiš - Zeman? Ten si přece voliči přejí. Tak budou mít, co chtějí.“

Podle něj pravicová opozice, která pro voliče nepředstavuje přijatelnou alternativu, na ČSSD nenechá nit suchou, ale teď ji nabádá, aby se obětovala. „Už vypadáme směšně, jak asi popáté stanovujeme definitivní termín pro vyřešení situace, jímž podmiňujeme setrvání v kabinetu. Pokud to momentálně vypadá, že si prezident Zeman s Babišovou pomocí postaví svoji vládu, nechť to tedy udělá. Také mohou být předčasné volby a jsem zvědavý, s kým pak Babiš půjde do koalice, když má nulový potenciál. Možná s mladým Klausem. Tak ať si to národ užije,“ říká Pavlík.

Jasněji bude již v pondělí, kdy chce Andrej Babiš o vzniklém politickém patu hovořit s Janem Hamáčkem.