ČSSD nebude s ANO řešit ani program. Jednání nelze oddělit, řekl Chovanec

ČSSD nebude jednat ani o programových rozhovorech s hnutím ANO, protože je nelze oddělit od jednání o možné vládní spolupráci. Usneslo se na tom dnes grémium ČSSD, řekl novinářům ve Sněmovně úřadující předseda strany Milan Chovanec. Jednání o vládní spolupráci ANO do sjezdu sociálních demokratů přerušilo.

Podle Chovance bude záležet na hnutí Andreje Babiše, zda po sjezdu ČSSD osloví nové vedení strany a bude chtít rozhovory obnovit.

"Sociální demokracie bere na vědomí ukončení jednání a nebude v nich pokračovat. Programová jednání jsou součástí jednání o vládě, nelze to oddělovat," shrnul závěry jednání grémia Chovanec.

"Vedli jsme normální odbornou debatu a říkali jsme partnerům, že na sjezdu chceme projednat případnou nabídku, kterou od nich obdržíme, ať už ve formátu podpory menšinové vlády nebo podpory nějakého většinového řešení. Tato jednání oni zrušili, zadrhla se a my nemáme důvod v nich pokračovat. My nemáme přece důvod doprošovat se Andreje Babiše, aby s námi jednal," řekl Chovanec.

Sociální demokracie ve čtvrtek oznámila, že ANO rozhovory přerušilo. Babiš k přerušení rozhovorů řekl, že vnímal v ČSSD nejednotné názory. Hnutí ANO proto chtělo počkat na výsledek únorového sjezdu ČSSD, aby sociální demokracie měla jasný mandát pro jednání.

Podle Chovance ale ve vedení ČSSD nepanují spory ohledně podmínek, za kterých by strana přistoupila k podpoře vlády nebo k vládní účasti. "Já jsem nenašel nějaká proudy, všichni jsou zajedno," řekl. Zopakoval, že ČSSD odmítá podporovat vládu s trestně stíhaným premiérem. Babiš, kterého ANO označuje za jediného svého kandidáta na předsedu vlády, byl obviněn z podvodu v případu financování farmy Čapí hnízdo. Sociální demokraté kvůli případu také nechtějí, aby ANO ve vládě kontrolovalo ministerstva financí, vnitra a spravedlnosti.

"Vedle toho jsme chtěli vést programovou debatu. Chybí nám v programovém prohlášení větší akcent podpory rodin s dětmi, větší akcent řešení důchodové reformy," uvedl Chovanec další podmínky pro možnou spolupráci ČSSD s ANO.

Hnutí ANO, jehož menšinová vláda v lednu nedostala důvěru Sněmovny, má 78 poslanců, ČSSD 15. Pokud by vytvořily koalici, museli by v dvousetčlenné Sněmovně získat podporu ještě dalšího uskupení. Potřebovali by buď osm poslanců, kteří by koalici aktivně podpořili, nebo 15 poslanců, kteří by při hlasování odešli ze sálu.