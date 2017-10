ČSSD nechce blokovat ustavující schůzi. Na to není nikdo zvědavý, tvrdí Chovanec

ČSSD odmítá blokování ustavující schůze Sněmovny. Novinářům to po večerní povolební schůzce se zástupci ODS řekl úřadující šéf strany Milan Chovanec. Zda sociální demokraté podpoří do čela Sněmovny Radka Vondráčka (ANO), nebo Petra Fialu (ODS), se rozhodnou na pátečním jednání užšího vedení strany.

Tam se bude také debatovat o termínu mimořádného sjezdu strany, který zvolí nového předsedu a místopředsedy.

Dnešní jednání s ODS se týkalo především sestavování Sněmovny. "Zástupci ODS také požádali o podporu svého kandidáta na předsedu Sněmovny," uvedl Chovanec. Občanským demokratům nemohl podporu jejich šéfa Fialy slíbit, ani odmítnout, vedení ČSSD se o otázce teprve poradí v pátek.

Jednoznačně však Chovanec odmítl dnešní myšlenku šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska, aby se strany pokusily zabránit vzniku menšinové vlády v čele s předsedou vítězného hnutí ANO Andrejem Babišem tím, že nebude zvolen předseda nové Sněmovny. "Je potřebné, abychom neblokovali ustavují schůzi. Myslím, že tady na to není nikdo zvědavý," řekl Chovanec.

Sociální demokracie po volebním propadáku chystá mimořádný sjezd, který se uskuteční zhruba rok po posledním. Chovanec původně počítal s dubnovým termínem, ze strany však zní i hlasy, aby se nové vedení volilo už v únoru. "Předložím v pátek na jednání variantně únor i duben, rozhodne předsednictvo a pak ústřední výkonný výbor," řekl Chovanec. Obě varianty mají podle něj svá pro i proti.

Chovanec o víkendu straníkům řekl, že dubnová varianta by mohla umožnit, aby místo delegátů sjezdu hlasovali o novém předsedovi všichni členové. Ve vedení by si uměl představit i nestraníka. "Čas by se využil, aby se hledal nějaký kandidát, který stranu sjednotí. Na druhou stranu cítím neklid a poptávku po dřívějším sjezdu. Uvidíme, která varianta zvítězí," řekl dnes Chovanec.