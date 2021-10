"Přála bych si stranu sjednotit, posílit spolurozhodování členské základny a činnost postavit na programové a spolkové činnosti a politickém aktivismu," napsala Maláčová. Podporuje návrh, aby se mimořádný sjezd sociální demokracie sešel v prosinci.

Hamáček oznámil předsednictvu ČSSD, že rezignuje na funkci předsedy

Dosluhující vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček oznámil na dnešním jednání předsednictva ČSSD podle informací ČTK rezignaci na funkci předsedy strany. Odstoupení z nejvyšší stranické pozice avizoval už poté, co sociální demokracie neuspěla před dvěma týdny ve sněmovních volbách.

Rezignaci Hamáček oznámil hned v úvodním slově. Bude podle informací ČTK platit, až ji předsednictvo "vezme na vědomí". Sociální demokracii vedl Hamáček od února 2018, předsednickou funkci obhájil o rok později v březnu a letos v dubnu.

Členové předsednictva debatují mimo jiné o přípravě mimořádného sjezdu ČSSD. Někteří z nich se ještě před zasedáním vyslovili pro to, aby se konal co možná nejdříve.

Končící ministr kultury Lubomír Zaorálek před jednáním řekl, že si dovede představit, že by se mimořádný sjezd uskutečnil ještě letos. "Nechat tu situaci takto je riskantní, protože doba postupuje rychle a neměl by v těch, kteří se snaží něco pro ČSSD dělat, zůstat pocit, že se nic nehýbe," poznamenal. Podobně se vyjádřil také bývalý poslanec, náchodský starosta Jan Birke. "Určitě není co odkládat," řekl.

Zasedání předsednictva bylo původně svoláno do stranického sídla v Lidovém domě v centru Prahy. Dnes dopoledne se kvůli zhoršující se epidemické situaci rozhodlo, že členové budou jednat on-line. Někteří z nich navzdory tomu do Lidového domu dorazili.

Sociální demokracie dostala před dvěma týdny ve sněmovních volbách 4,65 procenta hlasů. Nepřekročila zákonnou pětiprocentní hranici a do dolní komory se nedostala poprvé za dobu samostatné České republiky.

Zaorálek si dovede představit mimořádný sjezd ČSSD do konce roku

Dosluhující ministr kultury Lubomír Zaorálek si dovede představit, že mimořádný sjezd ČSSD by se uskutečnil ještě letos. Před dnešní schůzí stranického předsednictva ČTK a České televizi řekl, že navrhovaných termínů je více. Členové jednají na dálku. Někteří ale dorazili do stranického sídla v Lidovém domě, kam bylo původně zasedání svoláno. Očekává se, že na funkci předsedy sociální demokracie rezignuje kvůli volebnímu neúspěchu končící vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček.

Zaorálek čeká zejména debatu o tom, jak bude ČSSD dál postupovat, i o termínu uspořádání sjezdu. "Je pravda, že se nedá moc čekat," uvedl Zaorálek. Navrhovaných termínů mimořádného sjezdu je podle něho více, některé předpokládají, že by se uskutečnil do konce roku. "Já si to umím představit. Nechat tu situaci takto je riskantní, protože doba postupuje rychle a neměl by v těch, kteří se snaží něco pro ČSSD dělat, zůstat pocit, že se nic nehýbe," poznamenal.

Rovněž bývalý poslanec a náchodský starosta Jan Birke by dal přednost tomu, aby se sjezd konal co nejdříve. "Určitě není co odkládat," řekl novinářům před jednáním předsednictva. Sám do vedení sociální demokracie, jak uvedl, kandidovat nebude. ČSSD musí vést člověk, který dokáže zakopat příkopy mezi jednotlivými členy, okresními organizacemi a krajskými organizacemi a který bude mít charisma, řekl.

Před jednáním předsednictva se několik sociálních demokratů sešlo před Lidovým domem. Drželi transparenty s nápisy "Sjezd pro všechny", "My jsme soc dem" a "Demisi!". "Chceme sjezd pro všechny, chceme demisi neúspěšného vedení, chceme dialog na levici," řekl novinářům člen předsednictva a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Podle něho vznikla petice za to, aby ČSSD byla opět demokratickou stranou, která dbá názorů svých členů a umožňuje jim se vyjádřit. "Jde nám o to, aby sociální demokracie znovu hájila sociální práva lidí a zároveň demokratické hodnoty," dodal.

Směřování strany, která se poprvé za dobu samostatné České republiky nedostala do Sněmovny, bude podle Zaorálka věcí další debaty. "To se tak rychle formulovat nedá," podotkl k dnešnímu jednání předsednictva. Zaorálek také uvedl, že sociální demokracie bude muset přejit kvůli propadu příspěvků od státu na jiný způsob práce, bude se muset více opřít o dobrovolníky.

"Budeme se muset velmi uskromnit," konstatoval Birke. Skončila podle něho doba, kdy měla každá okresní organizace svého tajemníka. Sociální demokracie by se také podle něho měla vážně zabývat tím, jak naložit se zbytnými nemovitostmi.