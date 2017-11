ČSSD povede jeden sněmovní výbor. Přijala nabídku ANO

Hnutí ANO nabídlo ČSSD vedení jednoho sněmovního výboru. Sociální demokraté nabídku proberou v poslaneckém klubu. O který výbor jde, úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec po dnešní schůzce zástupců obou uskupení nesdělil. Už dřív ČSSD vyslovila zájem o vedení sociálního, zdravotnického, bezpečnostního, branného, zahraničního nebo evropského výboru.

Podle místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka se nabídka týká jednoho z nich. Novinářům také řekl, že místopředsedou Sněmovny by se mohl stát dosavadní šéf dolní komory Jan Hamáček, kterého do funkce klub ČSSD podpořil před týdnem.

"Pokud se většina ve Sněmovně shodne na tom, že by mohlo být pět místopředsedů, tak sociální demokracie nám řekla, že by nominovala pana Hamáčka," uvedl Faltýnek. Také Chovanec mluvil o nutné shodě na počtu křesel. Podotkl, že sociální demokraté křeslo místopředsedy nežádali. Nabídku by zvážili, pokud by byla bez dalších podmínek. "Pro mě to není alfa a omega," zdůraznil Chovanec.

Faltýnek poznamenal, že ustavení šesti místopředsedů tak, aby jedno křeslo mohl obsadit společný kandidát STAN, TOP 09 a lidovců, by bylo moc. "Logické nám připadá, že by jich mohlo být pět, ale šest už je moc," konstatoval.

Podle Radka Vondráčka, který je nominován do čela Sněmovny, by zřízení takového místa pro STAN, lidovce a TOP 09 bylo nefér vůči těm, kteří uspěli ve volbách víc. Jinak by situace podle Faltýnka vypadala, kdyby se tyto strany sloučily do jednoho klubu.

"Nabídka předsedy výboru je bez podmínek," řekl Chovanec s poukazem na poměrné zastoupení stran. ANO podle informací z poslaneckého klubu by chtělo vést devět výborů. Celkově by jich mohlo být 18 jako v minulém volebním období, nebo 19. Přibýt by mohl výbor pro elektronizaci státní správy.

Hnutí podle Chovance stále trvá na obsazení křesla předsedy Sněmovny vlastním kandidátem. ODS chce funkci pro svého předsedu Petra Fialu. Možné podpory ČSSD projedná podle Chovance na úterním zasedání frakce. O případné podpoře menšinové vlády, kterou sestavuje předseda ANO Andrej Babiš, podle něho nebyla na schůzce řeč. O kabinetu se prý nedebatovalo ani na dnešním poslaneckém klubu ANO. Klub nejednal ani o možné podpoře některého z kandidátů na prezidenta.

ČSSD deklarovala, že je připravena hlasovat pro návrh státního rozpočtu na příští rok. Podpořila by návrh hnutí ANO na zvýšení důchodů, pokud by byl rozumný. Faltýnek tento přístup popsal jako konstruktivní.