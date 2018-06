ČSSD předstihla ODS a je druhá, tvrdí volební model CVVM

/GRAF/ Pokud by se nyní konaly volby do Poslanecké sněmovny, strany rodící se vládní koalice by obsadily první dvě místa. Vyplývá to z volebního modelu společnosti CVVM. Více než desetiprocentní podporu by získaly další tři strany, TOP 09 naopak klesla na tři procenta.

Podle volebního modelu CVVM se voličská podpora ANO po mírném propadu z počátku roku ustálila těsně pod třiceti procenty. Současná vláda v demisi by tak teoreticky získala stejný počet hlasů jako při podzimních volbách. Na dalších místech došlo v uplynulém půlroce k jediné významné změně. ČSSD posílila a vyhoupla se mezi velmi vyrovnanou čtveřici stran, které se těší více než desetiprocentní podpoře. Její místo se 7,5 procenty pak zaujala SPD. ČTĚTE TAKÉ: Průzkum: Volby by jednoznačně vyhrálo ANO, Okamura oslabil Strany, které se při posledních volbách dostaly do Sněmovny jen těsně, by nyní čekal mnohem náročnější boj. Zatímco podpora KDU-ČSL osciluje mezi čtyřmi a sedmi procenty, Starostové a nezávislí by už nejspíš pětiprocentní hranici nepřekročili, ještě temnější vyhlídky má s třemi procenty TOP 09. Průzkumu se zúčastnilo 703 respondentů v období od 12. do 24. května. Volební model zohledňuje 63procentní volební účast i váhání voličů mezi více stranami. ČTĚTE TAKÉ: CVVM: Babišovo hnutí oslabilo, tři středopravicové strany jsou stále v ohrožení

Autor: Michal Janko