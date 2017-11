Sjezd ČSSD bude už v polovině února. Zájem vést stranu připustil Zimola

Úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec před dnešním jednáním špiček strany řekl, že preferuje, aby příštího šéfa strany vybrali všichni členové sociální demokracie. S návrhem ale neuspěl a volba proběhne tradiční cestou. Předsednictvo sociální demokracie se dohodlo, že se sjezd uskuteční už 18. února v Hradci Králové.

Předsednictvo také schválilo vyrovnaný rozpočet strany na příští rok, výdaje a příjmy dosáhnou na 137 milionů korun, uvedl Chovanec. Zdůraznil, že strana dostojí všem svým závazkům.

Chovanec navrhl, aby se sjezd konal 18. února. Původně Chovanec s volebním lídrem Lubomírem Zaorálkem mluvili o 7. dubnu, předsednictvo ale vyslyšelo volání straníků po dřívějším termínu mimo jiné kvůli přípravě na komunální volby v příštím roce.

Termín potvrdí ústřední výkonný výbor strany, který se sejde 19. listopadu také v Hradci Králové. Strana tím ušetří za nájem, obvykle se výbor scházel v hotelu na pražském Žižkově.

Návrh na přímou volbu předsedy, s kterým přišel Chovanec, vedení strany nepřijalo. Sjezd by se tak měl konat 18. února a hlasovat na něm budou delegáti, podobně jako letos v březnu v Brně.

"Přímá volba nebyla zatím vyzkoušena, jsme v situaci, kdy členská základna opravdu volá po rychlém sjezdu a tento názor převládl," řekl Chovanec. Přímou volbu tak podle Chovance bude moci ČSSD zvolit někdy v budoucnu ve stabilnější době.

Bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola nevyloučil, že by se mohl ucházet o funkci v čele ČSSD. Stejně jako těsně po volbách to však podmínil zájmem členské základny. "Jsem schopen dát k dispozici veškeré své síly, ale nehodlám se vlamovat do zavřených dveří," řekl.

Lídři ČSSD v květnu vyškrtli Zimolu z jihočeské kandidátky do Sněmovny s odkazem na kauzu rekreační chaty na Lipně, kvůli níž předtím opustil post hejtmana. Na protest proti jeho vyškrtnutí odešla z listiny řada dalších kandidátů.

"S příjmy a výdaji na úrovni 137 milionů korun, který půjde ke schválení ústředního výkonného výboru. ČSSD je připravena dostát všem svým závazkům, je stranou stabilizovanou a má finančně dost prostředků, aby mohla fungovat v příštích měsících a letech," uvedl Chovanec. Loni skončilo hospodaření ČSSD ve ztrátě 180,2 milionu korun. Výnosy činily 190,3 milionu korun, náklady pak 370,5 milionu.