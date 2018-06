ČSSD trvá na Pochem jako ministrovi zahraničí. Informuji Zemana, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš předloží v neděli prezidentovi Miloši Zemanovi seznam kandidátů ČSSD na ministry včetně jména Miroslava Pocheho. Po sobotním jednání s Babišem v Průhonicích to řekl předseda ČSSD Jan Hamáček. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček v reakci na to na twitteru uvedl, že Zeman ministrem zahraničí Pocheho nikdy nejmenuje.

Až Babiš sdělí Zemanovi jména ministrů, měl by se podle Hamáčka vytvořit prostor pro jejich schůzky s hlavou státu. "Premiér bude zítra (v neděli) informovat prezidenta o situaci, jací jsou kandidáti do případné vlády, a to jak za ANO, tak za sociální demokracii," uvedl Hamáček po zhruba hodinovém jednání s Babišem v Průhonicích.

Pětice ministrů za ČSSD na tomto seznamu je shodná s tou, kterou schválilo nedávno stranické vedení, tedy včetně Pocheho.

Hamáček s Babišem prý neřešil, zda Pocheho později navrhne. "Nejsme u ústavních kroků. Zítra má být prezident informován o kandidátech," uvedl šéf ČSSD. Nechtěl předjímat možnou situaci, kdy by Babiš europoslance sociální demokracie do čela diplomacie nenominoval.

"Předpokládám, že zítra (v neděli) zazní informace o kandidátech a že bude prostor, aby se kandidáti s prezidentem sešli," vysvětlil. Z ČSSD dříve zaznívalo, že by osobní schůzka mohla Zemana přesvědčit ke změně názoru.

Babiš dnes dopoledne řekl, že Pocheho nenavrhne hlavě státu ke jmenování s ohledem na výhrady prezidenta i KSČM, která by měla jeho menšinový kabinet se sociálními demokraty tolerovat. Způsobilo by to podle něj ústavní krizi. Poche by se zachoval státotvorně, kdyby netrval na postu ministra, míní Babiš. "Bylo by lepší, kdyby kandidaturu zvážil a nelpěl na funkci," konstatoval Babiš.

Český premiér rovněž potvrdil Hamáčkova slova, že do Lán za prezidentem nepojede s návrhy na jmenování, ale pouze se seznamem nominací od obou možných koaličních partnerů. "Nebudu navrhovat vládu, budu informovat prezidenta, jaké jsou nominace," uvedl. Podle Hamáčka by tato informace mohla vytvořit prostor k tomu, aby se Zeman s kandidáty včetně Pocheho sešel.

Někteří sociální demokraté argumentovali v posledních dnech textem ústavy, podle které prezident jmenuje premiéra "a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády".

Například místopředseda ČSSD Martin Netolický přišel s myšlenkou, aby Babiš navrhl Pocheho a v případě odmítavého postoje prezidenta podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu s tím, že hlava státu má povinnost návrhu premiéra vyhovět a ministry jmenovat.

Tuhle nedůstojnou šarádu v režii ČSSD utneme velmi rychle. Pan prezident M. Pocheho NIKDY nejmenuje ministrem zahraničních věcí. https://t.co/rCn6GPuWLe — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 16. června 2018

Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka Zeman Pocheho ministrem zahraničí nikdy nejmenuje. "Tuhle nedůstojnou šarádu v režii ČSSD utneme velmi rychle. Pan prezident M. Pocheho NIKDY nejmenuje ministrem zahraničních věcí," napsal Ovčáček na twitteru.