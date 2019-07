„Pan prezident si toto stanovisko vyžádal, takže nyní je na stole. Vyzvali jsme premiéra Andreje Babiše, aby postupoval v rámci svých ústavních kompetencí a respektoval požadavek ČSSD. Naše vládní angažmá smysl má, ale jen za předpokladu, že budeme moci rozhodovat o ministerských personáliích,“ sdělil Jan Hamáček.

Předsednictvo mu také dalo mandát k použití demisí pěti ministrů za ČSSD v případě, že by se Šmarda nestal ministrem kultury. To by znamenalo ukončení koaliční spolupráce s ANO. V průběhu zasedání do Lidového domu přijel i Babiš, aby členům vedení ČSSD sdělil, že stojí o její účast v kabinetu.

„Věříme, že naše usnesení premiér vezme vážně a v rámci ústavních kompetencí to zařídí tak, aby byla Ústava ČR naplněna,“ konstatoval Hamáček. Tím dal najevo, že počítá i s tím, že by premiér měl v nejzazším případě podat kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. To však Babiš kategoricky odmítá.

Přítomní vedoucí straničtí funkcionáři zdůraznili, že není na stole žádná varianta, v níž by nefiguroval Michal Šmarda. Znamená to, že ve hře vůbec není výměna ministerských křesel, například kultury za místní rozvoj nebo školství.

Pověření nebude

Podle Hamáčka nepřipadá v úvahu ani to, že by po 31. červenci, kdy je prezident Zeman připraven odvolat Antonína Staňka, pověřil premiér vedením resortu kultury jiného ministra z ČSSD, například jeho.

„V takovém případě by nejdříve musel stáhnout svůj návrh na jmenování Michala Šmardy, což by se mělo stát s naším souhlasem. Ten ale mít nebude, takže by šlo o jednání v rozporu s koaliční smlouvou,“ zdůraznil Hamáček.

Právě toto řešení se nabízelo jako nejschůdnější, kopírovalo by obdobnou situaci z minulého léta, kdy prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat Miroslava Pocheho ministrem zahraničí, dva měsíce tento resort řídil Hamáček, aby ho posléze převzal Tomáš Petříček. Tehdy ovšem ČSSD na Pochem netrvala a na Hradě ležely dva premiérovy návrhy.

Zástupci opozičních politických stran konstatovali, že destabilizace politické scény trvá. „Nejslabším hráčem v celé partii je premiér Babiš, který není schopen naplnit svou ústavní roli,“ uvedl lidovecký šéf Marek Výborný. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil šarádu kolem ministra kultury nazval „fraškou“.