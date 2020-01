Premiéru Babišovi například navrhne, aby vláda odvolala z postu zmocněnkyně pro lidská práva Helenu Válkovou: „Pokud bude ve funkci pokračovat, bude se více věnovat obhajobě svého působení než fungování úřadu.“

Bankovní daň

Razantně se vyjádřil i proti zrušení superhrubé mzdy, jak ji navrhuje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle něj by dvacetimiliardový výpadek bez zásadních změn na příjmové stránce byl takovým zásekem do státního rozpočtu, že by podobný návrh ČSSD podpořit nemohla. Kdyby se v této věci ANO spojilo s opozicí, byl by to zásadní koaliční problém.

Sociální demokracie při přípravě státního rozpočtu na rok 2021 znovu zvedne otázku zavedení sektorové, konkrétně bankovní daně. Bez zvýšení příjmů státu totiž podle Hamáčka nelze uspokojivě vyřešit úpravy penzijního systému. „Zvyšovat hranici odchodu do důchodu nebo sociálního pojištění je přitom pro ČSSD nepřijatelné,“ dodal.

Zviditelnit se chce i díky novým volebním pravidlům, která připravil resort vnitra. Zatím má hlavního odpůrce v prezidentu Miloši Zemanovi, který odmítá zavedení jednodenních voleb. „Pokud bychom našli opatření, která by vedla ke zvýšení volební účasti, například korespondenční volbu, tak se poklesu bát nemusíme. Je to k diskusi,“ řekl vicepremiér Deníku.

Volební ambice

Sebevědomě jde ČSSD i do krajských voleb. Kromě plzeňského Josefa Bernarda budou svá místa obhajovat čtyři stávající hejtmani – Jiří Běhounek, Martin Netolický, Jiří Štěpán a Ivana Stráská.

V Moravskoslezském kraji se v čele kandidátky pustí do boje exprimátor Ostravy Petr Kajnar. Ve Středočeském bude pravděpodobně lídrem Roman Povšík, v Olomouckém Jiří Zemánek. Kampaň bude postavena právě na úspěšných regionálních politicích a lokálních tématech.

Ani v senátních volbách nejsou sociální demokraté bez šancí. Obhajují deset míst, přičemž o sedm budou usilovat současní senátoři. V Praze 5 postaví dlouholetého šéfa Nemocnice Motol Miloslava Ludvíka, který by měl být společným kandidátem ČSSD a ANO. Do klání promluví i místopředseda strany Michal Šmarda, a zabodovat by mohl starosta Znojma Jan Grois.