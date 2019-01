Vládní ČSSD by po sto čtyřiceti letech existence mohla změnit svůj název. Nově by se strana mohla jmenovat pouze Sociální demokracie (SD). Ve stanovách, které budou sociální demokraté schvalovat na březnovém sjezdu, se totiž objevil i návrh na zkrácení názvu strany. Informoval o tom deník Právo.

„Jedná se o jeden z návrhů do diskuze, která proběhne na nadcházejícím sjezdu ČSSD v Hradci Králové. Je to návrh, který vzešel z pracovní skupiny pro stanovy, kterou vede místopředseda ČSSD Martin Netolický,“ potvrdil spekulace pro server iRozhlas.cz mluvčí strany Petr Vurbs.

Členové ovšem nápad kritizují. Problémem je zejména skutečnost, že stejnou zkratku používala i nacistická zpravodajská služba, upozornilo Právo. SD totiž bylo označení pro SS Sicherheitsdienst, v jejímž čele stál mimo jiných i zastupující říšský protektor protektorátu Čechy a Morava Reinhard Heydrich.

Náhodná shoda zkratky

Podle Vurbse se rozhodně jedná o náhodnou shodu. „Rozhodně to nebyl žádný záměr. Předpokládám, že pán místopředseda nevěděl o této podobnosti,“ domnívá se Vurbs.

Podle Práva sociálním demokratům také vadí, že dokument byl poslán z centrály jen krajským organizacím, na kterých bylo, jak s ním naloží. Tedy zda ho předají svým členům, nebo je odklidí do šuplíku. „Odeslání dokumentu pouze na úroveň krajů je jen další důkaz toho, že se kluci rozhodli to pevně vzít do rukou a nenechají se nikým zdržovat,“ řekl deníku nejmenovaný člen strany.

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) je nejstarší fungující stranou v České republice, když byla založena již 7. dubna 1878 jako Sociálně demokratická strana českoslovanská v Rakousku. Její sjezd bude probíhat o prvním březnovém víkendu v Kulturním domě Střelnice v Hradci Králové.