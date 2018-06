ČSSD v referendu schválila vládu s ANO. Poche na post ministra nejspíš nepůjde

Členové ČSSD nejspíše schválili účast ve vládě Andreje Babiše tolerované KSČM. Informoval o tom server Novinky.cz, který odkazuje na zatím neoficiální výsledky vnitrostranického referenda sociálních demokratů, které se mu podařilo získat. Podle nich se pro účast ve vládě vyslovilo 59 procent členů.

Vedení ČSSD se v referendu v téměř 1100 místních organizacích ptalo, zda členové souhlasí se vstupem do vlády za podmínek z návrhů koaliční smlouvy a programového prohlášení. Předseda ČSSD Jan Hamáček na odpoledním jednání předsednictva sociální demokracie oficiálně oznámí výsledky.

Pokud členové ČSSD v referendu vstup do menšinové vlády ANO schválí, strana obsadí podle dohody s ANO pět ministerstev. Ministerstvo vnitra by měl vést Hamáček, ministerstvo práce bývalý náměstek Petr Krčál, zemědělství šéf Potravinářské komory Miroslav Toman a kultury olomoucký primátor a poslanec Antonín Staněk. K nominaci europoslance Miroslava Pocheho na ministra zahraničí má výhrady prezident Miloš Zeman, což ČSSD musí vyřešit.

Prezident Zeman totiž jeho účast ve vládě předem odmítl. Vysvětlil to tím, že Poche v minulosti napsal článek vstřícný vůči migrantům a migračním kvótám. Prezident se domnívá, že by se tak Poche dostal do rozporu s oficiální zahraniční politikou nové vlády.

Zeman před také řekl, že Hamáček porušil jejich dohodu, že na ministra zahraničí navrhne místo Pocheho jiného kandidáta. Hamáček prý před prezidentem mluvil o dalších třech kandidátech na šéfa diplomacie.

Právě kvůli snaze vyhnout se střetu s Milošem Zemanem se možná na poslední chvíli změní rozdělení resortů ve vládě s hnutím ANO, informoval deník Právo.

Výkonný výbor KSČM, která by měla případné vládě pomoci ve Sněmovně při hlasování o důvěře, se sejde ráno. Komunisté by mohli probírat smlouvu o toleranci kabinetu, o které jednají s ANO. Dříve své podmínky pro podporu menšinového kabinetu shrnuli do sedmi programových požadavků. Týkají se například prosazení zákona o obecném referendu, zvyšování minimální mzdy, zdanění církevních restitucí či valorizace důchodů.