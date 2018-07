ČSSD: Vládneme bez žen. České politice se nedaří vytahovat přitažlivé tváře

/INFOGRAFIKA, ANKETA/ Problém ČSSD má nejen jméno Poche, ale také ženy na ministerských postech. Těch si Jan Hamáček vybojoval pět, reálně obsadil čtyři, ale do žádného z nich nenavrhl ženu.

Přitom to byl jeho předchůdce Bohuslav Sobotka, který prosadil do stanov minimálně 40procentní zastoupení žen na kandidátkách sociální demokracie. Delegáti letošního sjezdu ČSSD se pokusili tento bod vyškrtnout.

„Nakonec to těsně neprošlo, ale podpora pro to byla dost silná. Pozorujeme zpětný pohyb kyvadla, které se dostalo za předsedy Sobotky do jedné polohy a teď po nástupu jeho kritiků ze starolevicového tábora se vrací zpátky,“ míní politolog Lukáš Jelínek. Dodává, že „jde o potvrzení trendu, kdy se ČSSD odklání od liberalizačních opatření, která se snažila vtahovat do hry i jiná než socioekonomická témata, ke konzervativnímu pojetí politiky“.

Jeho kolega ze Západočeské univerzity Lukáš Valeš je přesvědčen, že dosazování zasloužilých straníků do ministerských křesel může sociální demokraty v očích veřejnosti poškodit, nebo jim minimálně nepomůže.

Bylo by kde brát

Naopak kdyby sáhli po výrazných ženských osobnostech typu Vladimíry Dvořákové nebo Ilony Švihlíkové, nepochybně by na tom vydělali. Ženský prvek v české politice výrazně chybí, respektive nedaří se vytahovat na výsluní přitažlivé tváře. Andrej Babiš se o to snaží, ale buď se obklopuje výkonnými odbornicemi (Alena Schillerová, Klára Dostálová), nebo má vysloveně nešťastnou ruku (Taťána Malá, Adriana Krnáčová).

Jan Hamáček by se mohl inspirovat například ve Španělsku, kde socialista Pedro Sánchez sestavil vládní tým z jedenácti žen a sedmi mužů. Na dotaz Deníku, proč si nevybral žádnou ženu, například na ministerstvo práce a sociálních věcí Gabrielu Nekolovou nebo na zemědělství Olgu Sehnalovou, šéf ČSSD nereagoval.

„Dokazuje to, že ČSSD od původních ideálů a záměrů ustupuje. V dnešní době je do nebe volající, že nenašla vhodné kandidátky na resorty, které si vyjednala,“ soudí Veronika Šprincová, ředitelka Fóra 50 %. Připomíná zároveň, že Španělsko je v tomto ohledu na špičce možná i proto, že již deset let používá ze zákona na kandidátní listiny genderové kvóty. „Strany se musely poohlédnout po vhodných političkách už dávno, za ty roky se vyprofilovaly a dnes jsou to automatické adeptky na ministryně,“ míní Šprincová.

Situace je absurdnější o to víc, že podle nedávné analýzy společnosti BDO pracuje ve státní správě v Česku 90 procent žen. Muži ovšem i v ní daleko častěji obsazují vedoucí pozice. Globální index genderových nerovností za rok 2017 zařadil Česko na 88. místo ze 144 hodnocených zemí.

Hluboký propad

„V porovnání s rokem 2006, kdy Česká republika obsadila 53. pořadí, jsme se propadli o 35 příček. Celkový špatný výsledek je dán především nerovným postavením žen na pracovním trhu a jejich nízkým zastoupením v politice,“ komentuje to Markéta Mottlová, analytička Social Watch ČR.

Lukáš Jelínek podotýká, že tuzemské prostředí je značně specifické: „Velká část českých politiků má tendenci chovat se jinak než většina těch evropských, a ještě to dávají okázale najevo, ať už ve vztahu k uprchlické problematice, k ženám nebo kulturním a etickým otázkám. Pevně věřím, že je to jen zatáčka, kterou musíme absolvovat, abychom se vrátili do normálnějších poměrů.“