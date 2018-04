ČSSD má nové místopředsedy. Ze stanov nezmizí kvóty

Jana Fialová, Jaroslav Foldyna a pardubický hejtman Martin Netolický jsou novými místopředsedy ČSSD. Dnes o tom rozhodli delegáti mimořádného 40. sjezdu sociálních demokratů. V současné době se koná druhé kolo volby, z něhož vzejdou další místopředsedové. První část sjezdu, která se konala v únoru, vybrala na post předsedy strany Jana Hamáčka a jako statutárního místopředsedu Jiřího Zimolu.

Ze stanov ČSSD také nezmizí kvóty pro zastoupení žen v orgánech či na kandidátkách. Omezí se naopak stranické primárky při tvorbě kandidátních listin.

Konec konfekčních stran

Andrej Babiš, volební neúspěch, nepovedená inkluze či odtržení ČSSD od lidí. To byla témata, která nejvíce rezonovala v projevech členů ČSSD nominovaných na místopředsedy strany. Jejich volba je jedním z bodů dnešního pokračování mimořádného 40. sjezdu ČSSD, který se koná na Střelnici v Hradci Králové. V jednom se však shodli – ČSSD se podle nich musí změnit.



„Je konec tradičním konfekčním politickým stranám i konfekčním politikům. Nikdo je nechce,“ provolával ve svém projevu Jaroslav Foldyna. Podle něj ČSSD před podzimními sněmovními volbami svými myšlenkami nikoho nepřesvědčila. „Často jsme lidem do života vstupovali a zasahovali, aniž šlo o změnu k lepšímu,“ upozornil. Podle něj strana málo kladla důraz například na vlastenectví a budoucnost národa a tyto myšlenky nazývala to nacionalismem.



„Krizová situace vyžaduje krizový management. A tak k tomu musíme přistupovat.,“ řekl k současné situaci v ČSSD Petr Kořenek, který okomentoval i nezdařené jednání ČSSD s ANO o účasti ve vládě: „Ať ve vládě budeme, nebo nebudeme, obě varianty jsou špatné. Ale ta nejhorší varianta je, že se budeme hádat mezi sebou."

Pravou cestou doleva

Marcela Dudková zdůraznila, že ČSSD by se neměla bát opozice a měla by „víc chodit mezi lidi“. „Pojďme si to odpracovat a přiveďme naše voliče zpět. Pojďme společně tou pravou cestou doleva,“ prohlásila. Varovala také delegáty před některými plány, které by sociální demokraty mohly poškodit. „Nechápu, proč ČSSD chce zvyšovat daně, když Babiš je chce snižovat,“ řekla.



Pro to, aby strana zůstala v opozici, se vyslovil také lékař Lubomír Hejzlar nominovaný za Královéhradecký kraj. „Strana se v minulých letech soustředila jen na sebe, a stala se tak těžkopádnou a neschopnou reagovat na měnící se politickou situací. ČSSD podle něj selhala hlavně v oblasti chybějícího sociálního bydlení a v podpoře sociálně slabých, zdůraznil také selhání ministerstva školství vedeného Kateřinou Valachovou v oblasti inkluze a v rozdělování dotací. Připomněl, že na neudělení dotací doplatily především sportovní oddíly.



Velký potlesk si u účastníků vysloužila Jana Fialová, která se omluvila ředitelům škol za reformu v oblasti inkluze, která se uskutečnila za ministryně Valachové a která byla podle ní zcela nepřipravená.

Moje krev opět oranžoví

Martin Netolický delegátům řekl, že by se strana měla přestat bát šéfa hnutí ANO. „Naše myšlenky a naše tradice jsou silnější než myšlenky Andreje Babiše,“ řekl pardubický hejtman.

Starostka České Lípy Romana Žatecká ocenila práci nového vedení ČSSD, kterou odvedlo za sedm týdnů od svého zvolení. „Cítím, že moje krev opět oranžoví,“ vyhlásila.



Optimismem si zahýřil také Ondřej Veselý: „Lidé jsou připraveni nás znovu volit. Ono bude pro začátek stačit, abychom si neposílali vzkazy přes média.“



Nejrazantnější ze všech řečníků byla kandidátka za Moravskoslezský kraj Jana Vajdíková. „Proč doplácíme na bydlení lidem, kteří nechtějí pracovat? Proč musí lidé platit nesmyslné poplatky za odpad? Zrušme je!“

Vyslovila se také pro snížení koncesionářských poplatků a za zrušení poplatků dálničních. „Zrušme dálniční poplatky. Přijeli jste po dálnici? Jelo se vám dobře za 1500 korun?“ ptala se přítomných.



Kandidatura se naopak vzdal nejmladší nominovaný, čtyřiadvacetiletý Matěj Benda. Současně delegáty vyzval, aby zvolili na pozici místopředsedy i někoho mladého do třiceti let. Vyslovil se také proti zamýšlenému rušení kvót pro ženy a mladé ve vedení ČSSD. „Ženy patří do vedení sociální demokracie a patří tam i mladí,“ řekl. Strana by se podle něj měla demokratizovat, aby přestaly procesy jako přeregistrace, nucené nátlaky a vyškrtávání, které se podle něj děly za minulého vedení Bohuslava Sobotky a Milana Chovance.