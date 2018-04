ČSSD zbrojí na jednání s ANO. O víkendu se rozběhne další kolo jednání o vládě

Po verdiktu vrcholných orgánů hnutí ANO vrátit se k jednání se sociálními demokraty se Andrej Babiš, Richard Brabec a Jaroslav Faltýnek ocitli v bodě nula. Možná v minusu, protože jejich pozice je o něco horší než před týdnem. Představitelům ČSSD narostlo sebevědomí, když pochopili, že někdy se může vyplatit říct ne.

Andrej Babiš neustoupil v otázce ministerstva vnitra, takže Jan Hamáček a Jiří Zimola ukončili rozhovory o vládě. Věděli totiž, že bez viditelného ústupku hnutí ANO by u delegátů druhé části sjezdu ČSSD pohořeli.

Program je na stole

První místopředseda strany Zimola ale prozíravě naznačil, že koaliční dveře nejsou zcela zabouchnuty. A šéf KSČM Vojtěch Filip ještě před čtvrtečním zasedáním širšího vedení ANO prohlásil, že návrat k formátu dvoučlenné vlády ANO a ČSSD s podporou KSČM je stále reálný.

Výhodou této cesty je, že z programového hlediska je v podstatě hotovo. Poslední překážkou bylo zrušení karenční doby, ale i na tom se rýsovala shoda. „Rozešli jsme se s tím, že proplácení prvních tří dnů ve výši 60 procent vyměřovacího základu by začalo platit v rozmezí od 1. července příštího roku do 1. ledna 2020. A propojilo se to s e-neschopenkami,“ řekl Deníku vicepremiér Richard Brabec.

Ministerská nabídka ANO směřovala k resortům práce a sociálních věcí, spravedlnosti, zahraničí, zemědělství a kultury. ČSSD to odmítla s tím, že dialog by obnovila jen v okamžiku, kdy by premiérem nebyl trestně obviněný Babiš.

Státotvorné gesto orgánů ANO ovšem zavazuje. V neděli míří do Lán za prezidentem Zemanem Andrej Babiš, ve čtvrtek hlavu státu na Pražském hradě navštíví šéf ČSSD Jan Hamáček (Miloš Zeman v TV Barrandov vysvětlil, že v Lánech probíhají důležité schůzky, zatímco na Hradě ty ostatní).

V pondělí se sejdou vyjednavači obou uskupení. Ani teď ale není cesta k vládě jistá. Exministr zahraničí Lubomír Zaorálek, stejně jako spousta dalších sociálních demokratů, upozorňuje především na Babišův mocenský styl chování. „Není možné zahájit jednání s někým, kdo o vás tvrdí, že jste podrazák, kdo jedním dechem říká, že to byla úspěšná vláda, kromě neumětelů sociálních demokratů,“ nechal se před novináři slyšet poslanec Zaorálek.

Vedení ČSSD musí kromě uspokojivého portfolia resortů dohodnout i mechanismus vládnutí, tedy pojistit si menšinové veto.

Zimola znovu hejtmanem?

Pokud Jan Hamáček nakonec dostane ministerstvo vnitra, stranické záležitosti většinově zůstanou na bedrech Jiřího Zimoly.

Ten by podle informací Deníku mohl zamířit zpátky na jih Čech do hejtmanské funkce, která by se dala skloubit s prací v ČSSD a zároveň by byla důstojnou pozicí pro druhého muže strany. „Nikdy neříkej nikdy,“ reagoval na tuto hypotézu Zimola.

Po očištění svého jména v kauze chaty na Lipně mu nic nebrání vrátit se na post, který momentálně zastává Ivana Stráská. V jižních Čechách vládne koalice ČSSD, KDU-ČSL, Jihočechů 2012 a Pro jižní Čechy. Hejtmančin náměstek a šéf Jihočechů 2012 Pavel Hroch Deníku řekl, že o takové variantě zatím neslyšel. „Pokud by nastala, byla by to výlučně věc našeho koaličního partnera, tedy ČSSD.“