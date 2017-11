Česká televize neodvysílala mojí tiskovku z Olomouce, stěžuje si Zeman

Prezident Miloš Zeman se koncem listopadu zřejmě setká s generálním ředitelem České televize (ČT) Petrem Dvořákem. Chystá se mu vytknout, že ČT v pátek neodvysílala v přímém přenosu závěrečnou tiskovou konferenci z jeho návštěvy Olomouckého kraje. Prezident si postěžoval serveru Parlamentní listy.

Dvořák chce naproti tomu se Zemanem probrat účast prezidenta v předvolebních debatách a vysílání vánočního poselství, uvedl na dotaz ČTK.

"Generální ředitel ČT sám požádal o setkání se mnou. Jsem člověk velkorysý a po mém návratu z Ruské federace ho zřejmě přijmu, abych mu řekl, že podle mého názoru není mužem na svém místě a jako jeden z argumentů uvedu právě tento neodvysílaný přímý přenos," cituje server Zemana. "Považuji to za další důkaz neobjektivity České televize, nehledě na to, že instalace přenosového vozu v tomto prostředí něco stojí a ředitel České televize by neměl peníze takto vyhazovat," dodal prezident.

Dvořák uvedl, že odmítá debatu o tom, zda má být ten či onen přenos vysílán živě nebo se zpožděním. "Nemám v úmyslu řešit na Hradě provozní záležitosti přenosu, ty jsou v kompetenci redakce zpravodajství, ale probrat účast prezidenta v důležitých předvolebních debatách a vysílání vánočního poselství, které vyrábí TV Nova," doplnil.

Zeman se v březnu při ohlašování své druhé prezidentské kandidatury zavázal, že se nebude účastnit žádných televizních a rozhlasových debat. Vánoční poselství, které Zeman pronáší 26. prosince z lánského zámku, loni ze záznamu odvysílaly televize Nova, Česká televize na stanicích ČT1 a ČT24, TV Barrandov, servery Blesk.cz a Seznam.cz a Český rozhlas na stanicích Radiožurnál a Plus. Projev měl zhruba milionovou sledovanost.

Podle serveru Parlamentní listy nepustila ČT v pátek do živého vysílání tiskovou konferenci hlavy státu poprvé v historii. Na twitteru se nad tím pozastavil Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček a směřoval zájemce na vysílání své OVTV na facebooku.

Pražský hrad se kvůli živému vysílání dostal s veřejnoprávní televizí do sporu opakovaně. Kritizoval třeba, že ČT v březnu 2015 neodvysílala v přímém přenosu dva Ovčáčkovy briefingy. Následnou stížnost Hradu odmítla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání i Rada České televize.

V roce 2014 vznikla mezi Hradem a ČT roztržka kvůli tomu, kdo nese zodpovědnost za desetiminutový výpadek v přímém přenosu předávání státních vyznamenání 28. října. Zeman se v minulosti vyslovil pro zestátnění ČT a zrušení koncesionářských poplatků, jedinou nesoukromou televizi v Česku opakovaně kritizuje za údajné zkreslování informací.