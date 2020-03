Eva Gandini žije v obci Camaiore v italské provincii Lucca. Na dálku stále sleduje i to, co se v boji s koronavirem děje v Česku. Deníku proto poslal svůj příspěvek podložený italskými zkušenostmi s tamními opatřeními.

Koronavirus - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

„Četla jsem opatření v Česku a mělo by být ještě přísnější. Chápu, že to je velmi problematické, my tady už nesmíme absolutně vycházet z domu, situace je velmi kritická a pochopitelně to přináší i obrovské osobní a ekonomické problémy po všech stránkách. Ale jedno víme na sto procent – kdo zůstane doma, ten se nemůže nakazit,“ napsala Eva Gandini.