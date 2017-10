Čtyři lidé byli obžalováni z krácení daní za 118 milionů korun

Jedna z největších světových bank Goldman Sachs by mohla přesunout svou evropskou centrálu z londýnského City do Frankfurtu. Na Twitteru do naznačil její šéf Lloyd Blankfein. Páté největší německé město by se pro giganta z Wall Street mohlo stát základnou pro evropský trh. Plán odchodu z Londýna mají i další světoví finančníci.