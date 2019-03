VIDEOSOUHRN SPUSTÍTE ZDE:

Co přinesl končící týden?

Orlovští se za svou nemocnici bili, krajské politiky ale nezlomili. Stejně jako je Skleněný pokoj středobodem vily Tugendhat, byl v úterý stejnojmenný film středobodem dění před brněnským kinem Scala. Na dvě stovky příchozích tam obestoupily červený koberec, po kterém se prošly české i světové hvězdy. Mířily na předpremiéru očekávaného filmu.

Je jí teprve šestnáct let, přesto se už Greta Thunbergová ze Švédska dočkala nominace na Nobelovu cenu míru. Založila totiž hnutí proti klimatickým změnám a inspirovala tak svoje vrstevníky po celém světě. Včetně Olomouce, kde v pátek asi dvě desítky studentů v rámci akce Fridays for Future (Pátky pro naši budoucnost) vyšly do ulic, protože jim není lhostejná planeta, na které žijí. Do ulic vyrazila také více než tisícovka středoškoláků z Ostravy či průvod nespokojených rakovnických studentů.

Velice riskantní manévr předvedl při odbočování na Rychnov u Jablonce nad Nisou neznámý řidič nákladního vozu. Vlastním očím nevěřili motoristé, kteří jeli v úterý ráno po Rudné ulici v Ostravě. Jeden řidič osobního automobilu v ranní špičce pospíchal natolik, že všechna vozidla předjížděl riskantním způsobem po krajnici, která tam není příliš široká. A až stošedesátikilometrovou rychlostí se v noci na čtvrtek řítil městem 22letý řidič Škody Rapid, který se pokoušel ujet policistům.