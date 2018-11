Čtyři tisíce balení léku pro vlastní potřebu a 75 let Vsacanu: videa dne

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 21 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci KLIENTSKÝ PORADCE/ -KYNĚ - PŘEPÁŽKOVÝ PRACOVNÍK. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč, mzda max. 34000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KLIENTSKÝ PORADCE/ -KYNĚ - PŘEPÁŽKOVÝ PRACOVNÍK, NÁPLŇ PRÁCE:, - vstřícná komunikace s klienty, - aktivní naslouchání a dovednost věcné argumentace, - IT gramotnost, . ŘP sk. B, Obchodní zkušenosti výhodou., Zaměstnanecké výhody: vzdělávání zdarma, zázemí kanceláře, služební notebook a telefon, týmový a přátelský kolektiv, kariérní růst, dovolená 5 týdnů, zvýhodněné pojistné produkty, stravenky, příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění a důchodové spoření, zdravotní program, zvýhodněný tarif mobilního operátora, HLÁSIT SE: Pistorová Iveta, tel.: 733 782 221, volat od 8:00 do 17:00 hod., e-mail: ipistorova@koop.cz, osobně na adrese J. Průchy 1915/24. Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., vienna insurance group-5, Kostelní, č.p. 265, 436 01 Litvínov 1. Informace: Iveta Pistorová, +420 733 782 221.