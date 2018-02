Čunek, Kunčar i Syková chtějí v Senátu pokračovat. Wagnerová naopak končí

Senátoři, kteří se letos v říjnu rozhodli obhajovat svůj mandát, by chtěli navázat na svou dosavadní práci při přípravě zákonů a při pomoci svému regionu. Členové horní komory, kteří se rozhodli skončit, to vysvětlují svým vyšším věkem. Vyplynulo to z odpovědí senátorů na dotaz ČTK.

"Předpokládám, že se o nominaci budu ucházet. Scházíme se se starosty měst a obcí v obvodu pravidelně a myslím, že mám jejich důvěru a jsou s mou prací spokojeni," uvedl předseda senátorů ČSSD a bohumínský starosta Petr Vícha. Místopředseda Senátu Jiří Šesták (za STAN) by pokračoval s přípravou legislativních úprav, které řeší dosud přehlížená či nedoceněná témata i menších skupin občanů, za která označil hospicovou péči nebo dětské domovy. Uherskobrodský starosta Patrik Kunčar (KDU-ČSL) by chtěl pokračovat v práci zejména v oblasti obrany a bezpečnosti, na kterou se zaměřil po výbuchu muničních skladů ve Vlachovicích, řádění střelce v uherskobrodské restauraci Družba a hrozbě nelegální migrace. Chce se soustředit také na "snížení byrokratické zátěže, která už mnohdy hraničí se šikanou a nesvobodou". ČTĚTE TAKÉ: Kandidátka na šéfa ČSSD Žatecká: Neměli bychom jít do vlády s Babišem Libor Michálek (za Piráty) plánuje dokončit prosazování protikorupční legislativy. Komunistický senátor Václav Homolka uvedl, že je jediným zástupcem KSČM v horní komoře Parlamentu. "A proto by byla škoda, kdyby o tyto levicové názory a přístupy řešení problémů ve společnosti byl Senát ochuzen," uvedl. Zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) chce jako senátor pokračovat kvůli tomu, že spojení obou funkcí je pro kraj přínosné. "Vidím problémy z více stran a můžu působit na více stran," uvedl pro server iDnes. Naopak místopředseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) chce zůstat členem horní komory, funkci teplického primátora obhajovat nebude. Eva Syková (za ČSSD) uvedla, že ji práce v Senátu naplňuje a že ji její voliči podporují. Chce se dále zabývat především oblastmi "vzdělávání, školství, zdravotnictví, životního prostředí a dopravy, penzijního systému, sociálními otázkami a záležitostmi Evropské unie, zvláště týkajících se bezpečnosti a migrační politiky". Exministryně zdravotnictví Milada Emmerová (ČSSD) se chce jako lékařka s bohatou klinickou praxí podílet nejen v příslušné zákonodárné činnosti, i v dalších aktivitách, například v ustavování Mezigeneračních center. Vladimír Plaček (ČSSD) chce pokračovat v přípravě zdravotních a sociálních zákonů. ČTĚTE TAKÉ: Americký exprezident Bush mladší: Rusko ovlivňovalo volby v USA V Senátu se naopak rozhodli s ohledem na věk skončit jak Tomáš Grulich (ODS), tak Eliška Wagnerová (za Zelené). "Sleduji příklad Petra Pitharta, který v sedmdesáti letech rovněž skončil," uvedla. Mandát nebude po 12 letech v Senátu obhajovat ani Jaromír Jermář (ČSSD), a to mimo jiné ze zdravotních důvodů. Chce se však vrátit k práci historika a etnologa regionálního muzea. Jaroslav Zeman chce vyčkat, zda bude v březnu či dubnu občanskými demokraty nominován.

