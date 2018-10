Čunek: Nevypořádali jsme se ještě s korupcí a vládne tu nespravedlnost

/ROZHOVOR/ Pouze jedno kolo voleb stačilo v obvodu č. 77 k rozluštění hádanky, kdo bude na příštích šest let senátorem za Vsetínsko.

Potřebnou nadpoloviční většinu hlasů k přímému vítězství získal lidovecký kandidát Jiří Čunek. Senátorem bude potřetí v řadě.

Pro Čunka, který je zároveň také hejtmanem Zlínského kraje, hlasovalo 24 158 voličů, což představuje zisk 51,59 procenta všech odevzdaných platných hlasů. Novodobý senátor odpovídal na otázky Deníku bezprostředně po sečtení hlasů.

Co říkáte na takový výsledek?

Mám z toho velkou radost. Je to i pro mě překvapivé.

To že jste získal tolik hlasů, nebo že jste zvítězil už v prvním kole voleb?

To, že jsem prošel už v prvním kole. Tedy ve finále je to překvapení z toho počtu hlasů.

Vy jste nevěřil, že dostanete nadpoloviční většinu?

Nečekal jsem, že projdu. Přestože mi bookmakeři dávali tyto šance a předpovídali to, já jsem se raději držel vzadu.

Jak hodnotíte volební účast?

Volební účast byla celkem očekávaná. Čtyřicet šest procent je dobrá. Samozřejmě, že by to mohlo být lepší. Možná, že ti spokojení k volbám nepřišli.

Když odbočím od senátních voleb, kandidoval jste z posledního místa do zastupitelstva ve Vsetíně. Vaše strana KDU-ČSL tam nakonec zvítězila. Jak moc jste jim tím „pomohl“?

Myslím, že jsem moc nepomohl. Bylo to spíš tak, že jsem kandidoval proto, abych s nimi mohl být legálně na plakátech a podporovat je.

O zisk funkce tam nešlo?

Řekl jsem, že do zastupitelstva nekandiduji, že je to čistá podpora. Tak možná ano, když se vrátím k předchozí otázce, možná to nakonec byla jakási podpora.

Co bude v nejbližších dnech, na co se nejvíc zaměříte?

Ve své velké zkušenosti hejtmanské i senátní, jak se stýkám s lidmi, tak se mi zdá, že žijeme v nádherné zemi, máme se většinou velmi dobře, ale špatnou náladu u nás dělá nespravedlnost, která tady pořád panuje.

Jakou nespravedlnost máte na mysli?

Způsobují ji například soudy. Při dálnici D55 od slušných občanů kteří prodali hned stát vykupoval pozemky za padesát korun a ti, kteří se bránili a soudili, dostali dva a půl tisíce. To si myslím, že jsou nespravedlnosti, se kterými se normální člověk neumí smířit. A ani nechce. A jak je vidět, ještě jsme se úplně nevypořádali s korupcí. To také způsobuje nespokojenost lidí.

Slovo na závěr, máte nějaký vzkaz pro voliče?

Valachům hodně děkuji a rozumím tomu tak, že většina z nich pochopila, že se snažím pracovat pro ně naplno, že chci sloužit voličům. Asi proto mně teď dali zase důvěru.