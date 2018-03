CVVM: Babišovo hnutí oslabilo, tři středopravicové strany jsou stále v ohrožení

Podle březnového volebního modelu společnosti CVVM trojici středopravicových stran hrozí, že vypadnou ze Sněmovny. Obraz preferencí českých voličů se jinak oproti noru příliš nezměnil: vedoucí hnutí ANO s 30,5 procenty mírně ztratilo, s odstupem za ním se vyrovnaly čtyři strany: ODS, Piráti, ČSSD a komunisté. Pětiprocentní hranici by prolomilo už jen SPD.

Pokud by se nyní konaly volby do Poslanecké sněmovny, pořadí na prvních třech místech by se oproti loňskému podzimu nezměnilo. Vítězné hnutí ANO, Občanská demokratická i Pirátská strana by získaly prakticky stejné množství hlasů.

O poznání dramatičtěji vypadá spodní polovina bitevního pole. Sociální demokraté vystřídali na čtvrté pozici SPD. Hnutí Tomia Okamury se naopak nebezpečně přiblížilo pětiprocentní hranici. A těsně pod ni se propadl trojlístek středopravicových stran: vedle Starostů a TOP 09 také KDU-ČSL.

„Při zohlednění statistické chyby nelze říci, že by se tyto strany v současné době do Poslanecké sněmovny nedostaly,“ upozornili autoři výzkumu. Navíc oproti únoru všechny tři ohrožené strany posílily. O příznivce naopak v meziměsíčním přišlo hnutí ANO a sociální demokraté, tedy nejvážnější kandidáti na vládní koalici.

Při interpretaci stranických preferencí je podle CVVM nutno brát zřetel také na to, že do souboru je zahrnuta i přibližně třetina populace, která k žádné straně neinklinuje, případně není ochotna zúčastnit se voleb. Stranické preference vycházejí z otevřené otázky ohledně volby strany položené všem respondentům, kteří nevylučují účast u voleb, a z otázky na volební účast.

Ochotu zúčastnit se voleb vyjádřilo 64 procent respondentů, tedy o tři procentní body více, než se jich vloni na podzim skutečně k urnám dostavilo.