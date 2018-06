Cyklisté umírají o dva roky později než ostatní. Pokud ovšem nosí přilbu

/ANKETA/ Organizace Bezpečně na silnicích a Horská služba zahájily již osmý ročník kampaně „Na kole jen s přílbou”. Jejím cílem je přimět cyklisty, kteří si dosud hlavu nechrání, aby svůj postoj přehodnotili. Apelovat na ně bude jedna speciální web, jednak cyklohlídky v turisticky atraktivních lokalitách po celé zemi.

V Česku jezdí zhruba čtyři miliony jízdních kol. Cyklistika podílí nemalými osmi procenty na celkových přepravních výkonech, přičemž do dvou let by se měl tento podíl zvýšit až na jednu desetinu. Tři tisícovky bicyklistů ročně však do svého cíle nedojedou ve zdraví. To jsou jen některé ze statistik, které podnítily vznik projektu „Na kole jen s přilbou”.

Autoři kampaně ale nechtějí pouze strašit. Dospělí, kteří se pravidelně věnují cyklistice, podle nich mají fyzickou kondici na úrovni jedinců mladších o deset let, současně se prodlužuje průměrná délka jejich života o dva roky. Z výzkumu provedeného britskou University of Glasgow vyplývá, že pravidelné holdování cyklistice snižuje riziko vzniku rakoviny o 45 a výskytu kardiovaskulárních chorob o 46 procent.

„Pravidelná jízda na kole se příznivě podepisuje na duševní kondici cyklistů, ti bývají sebevědomější, odolnější vůči stresu, šťastnější, mají menší problémy se zdravým spánkem,“ vypočetl další přínosy Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Ne všichni se ovšem vyššího věku ve zdraví dožijí. V loňském roce zahynulo při nehodách s účastí cyklistů 44 osob, více než 3400 lidí utrpělo zranění. Varující je zejména vysoký věkový průměr účastníků nehod. Více než dvě třetiny mrtvých cyklistů bylo starších 55 let. Z údajů zveřejněných Evropskou komisí vyplývá, že největší nebezpečí hrozí starším cyklistům na křižovatkách, kdy odbočují doleva či dávají přednost v jízdě. Velkým problémem je i jejich špatná viditelnost, neboť si libují v tmavé barvě oblečení.

Na druhou stranu se rok od roku zkracuje dojezd sanitky na místo nehody. Rychlé lokalizaci napomáhají chytré mobilní telefony, které jsou stále častěji vybaveny aplikací Záchranka.

„Čím více je na silnicích cyklistů, tím jsou pro ně bezpečnější. Pozitivní přínos zodpovědné cyklistiky tak může až dvacetkrát převažovat nad náklady spojenými s tragickými nehodami cyklistů,“ doplnil Budský.

Spolu s kolegy kolaře nabádá, aby udržovali své bicykly v řádném technickém stavu a nešetřili na předepsané povinné výbavě. Cyklistům dále radí, aby před jízdou zásadně nepili alkohol a nasazovali si helmy. Tím sníží riziko smrtelného poranění hlavy o plné dvě třetiny. Doporučuje také volit výrazné barvy oblečení a doplňků a chovat se na vozovce předvídatelně.