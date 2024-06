Volba kola

Při nákupu nového kola se podle zkušeného závodníka a certifikovaného fittera Dominika Drdka z Českého svazu cyklistiky má člověk prvotně zamyslet nad tím, kam a jakým způsobem se chystá jezdit. Spektrum je totiž čím dál širší. „Z hlediska běžného uživatele jízdního kola jsou často nejpodstatnějšími parametry univerzálnost a pohodlí. Mnohdy ale to nejuniverzálnější nebývá nejlepší,“ uvedl pro Deník.

Jak poznamenal, většina jezdců v posledních letech volila horská kola - takzvaný hardtail (pevný MTB rám s odpruženou vidlicí). „Tento trend ale začíná postupně upadat. Řada cyklistů si uvědomuje, že přizpůsobením kola nejčastěji jezděnému terénu a povrchu může dojít ke značnému posunu například z hlediska výkonnosti. Na kole se zkrátka méně trápí,“ poznamenal.

Velké oblibě se podle něj těší gravely, což jsou silniční kola, či nově vznikající kategorie takzvaných down country kol. „Zapomenout nesmíme ani na nejvíce rostoucí segment posledních let, kterým jsou elektrokola. I zde by však měla platit stejná pravidla jako u kol běžných,“ nastínil.

Často se lze setkat i s celoodpruženými koly na širokých pláštích. „Ta však brázdí pouze asfaltové cyklostezky. Určitě to není špatně. Kdybychom ale použili přirovnání třeba k automobilům, je to podobné, jako vzít si na závodní okruh čtyřtunový džíp. Všechny zatáčky nějakým způsobem projede, řidič ale na hladkém asfaltu nedocení všechny jeho výhody. Proto je vhodnější zvolit například trekingové elektrokolo, kde výhodou může být ušetřená váha,“ poradil.

Kupříkladu Václav Jílek z Prahy jezdí na kole do práce i ve volném čase. Má dvě. „Ve městě používám trekové, na výlety horské,“ řekl Deníku.

Bezpečnost na kole

Drdek zdůraznil, že stěžejní je bezpečnost. „Na kole vždy používejme helmu. V některých zahraničních zemích je to povinnost, u nás ale toto pravidlo zatím platí pouze pro mladší osmnácti let. Při jízdě po silnici je důležité dodržování pravidel silničního provozu, a to jak ze strany řidičů, tak cyklistů. Nutné je též nepřeceňovat své síly a v neznámých končinách dobře plánovat trasu,“ řekl.

Jílek při jízdě po silnici pravidla silničního provozu dodržuje. „Když je tam cyklopruh, jedu po něm. Jezdím i po silnicích, kde není. Vyhodnocuji, kde je to bezpečné. Vždy mám helmu, chovám se ohleduplně k autům a byl bych rád, kdyby se všichni jejich řidiči stejně chovali i ke mně,“ zdůraznil.

Na vzájemný respekt apeluje i odborník na cyklistiku Tomáš Mařík. „Je potřeba mezi lidmi, kteří jedou na kole, v autě i kteří jdou pěšky,“ řekl Deníku. Odkázal na mezinárodní kodex terénního cyklisty. Ke kodexu se hlásí i Česká mountainbiková asociace (viz níže).

Pohodlí na kole

Podstatným aspektem vyjížděk je podle Drdka již zmiňované pohodlí. „Pokud se na kole necítíme dobře, nemůže nám přinášet radost. Roli může hrát řada věcí jako správně zvolený typ kola, velikost rámu, výška sedla a jeho další nastavení, vhodné oblečení či obuv a podobně. Se správným nastavením kola může jezdci pomoct například takzvaný bike fitting. Odborník (fitter, který se zabývá nastavením posedu, pozn. red.) dokáže s vaší pozicí pomoci tak, abyste při jízdě cítili co nejméně bolestí či nepohodlí,“ uvedl.

Nové trendy v cyklistice

Cyklistika se podle Drdka v posledních přibližně patnácti letech hlavně technicky posunula mílovými kroky. „Vedle elektrokol zažívají nebývalý rozmach hydraulické brzdy či použití elektronického řazení. Zajímavostí mohou být návraty k materiálům rámů, od kterých se před lety, po příchodu karbonového vlákna, upustilo. Teď se znovuobjevují jejich výhody,“ konstatoval. Jako příklad uvedl ocel či titan.

Tipy na cyklostezky

Rodinám s dětmi Drdek doporučil cyklostezku na jihu Moravy u vodních nádraží Nové Mlýny. „Je to jedna z nejkrásnějších tras, kterou jsem jel. Je vhodná i pro začátečníky. V podstatě je celá po úplné rovině,“ poznamenal.

Další stezka, která jej zaujala, leží u Karlových Varů. „Vede kolem řeky Ohře, kde lze dojet malebnou krajinou říčního údolí až do Chebu a dál po navazujících stezkách,“ přiblížil.

Jako jihočeský rodák doporučuje též trasu z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou. „Opět se jedná o nádhernou a rovinatou trasu,“ uvedl.

Zmínil též stezky v Krkonošském či Šumavském národním parku a jejich okolí. „Zde už jsou silnice výrazně kopcovitější, ale o to krásnější jsou pak výhledy z hřebenů,“ uvedl.

Hezká místa pro jízdu na kole jsou i v Praze a blízkém okolí. Jílek jezdí rád třeba z Holešovic do Hloubětína či Zbraslavi. Nebo i dále do Kralup na Vltavou.

Turistické mapy

Pro orientaci Mařík radí využívat turistické mapy, například aplikaci mapy.cz, kterou si člověk může stáhnout do chytrého telefonu. „Jsou tam varianty pro silniční i horské kolo. Když je tam uvedena trasa pro horské kolo, je dobře sjízdná i pro běžné cyklisty,“ podotkl.