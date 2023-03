Po zimní přestávce se silnice začínají hemžit milovníky kol. Jenže řada z nich podceňuje svoji bezpečnost. Nejenže na kole často chybí povinná výbava včetně světel či odrazek, mnozí si na vyjížďky nenasazují přilbu. Přitom právě ona při nehodách zachraňuje životy. Pád přes řídítka na hlavu při rychlosti 20 kilometrů v hodině je stejný, jako kdyby člověk spadl na betonovou desku z dvoumetrové výšky.

Jen v loňském roce zemřelo v Česku při 4 333 dopravních nehodách dvaačtyřicet cyklistů, téměř tři stovky skončily v nemocnicích s těžkými zraněními. Těch, kteří se z vyjížďky nevrátili domů, mohlo být přitom významně méně. Stačilo jediné: mít přilbu na hlavě.

Usmrcení cyklisté

Celkem v roce 2022: 42

Při nehodě mělo přilbu: 13

Bez přilby při nehodě: 29

Zatímco všichni cyklisté mladší osmnácti let musí mít přilbu při jízdě nasazenou ze zákona, u dospělých je nošení pouze na jejich dobrovolném rozhodnutí. „Celkově 69 procent usmrcených cyklistů, tedy 29 osob, nemělo na hlavě přilbu. Ta přitom v mnoha případech skutečně dokáže zachránit život. Její přínos budeme opět zdůrazňovat při preventivních akcích,“ řekl ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Podle studie Centra dopravního výzkumu by více než třetina usmrcených cyklistů s přilbou na hlavě kolizi přežila.

Na co si dát pozor při koupi přilby na kolo:

Při koupi přilby je nutné pohlídat certifikaci a velikost. Jinak neochrání

Bezmála polovinu ze všech usmrcených cyklistů tvořili lidé starší 64 let. Největší je v této věkové skupině i podíl úmrtí bez nasazené přilby. Kromě odmítání jejího nošení se na těchto číslech podílel i přesun na rychlejší a robustnější elektrokola. „Dosahují vyšších rychlostí, starší lidé na to nejsou zvyklí,“ podotknul Zlý.

Děti bez přileb

Poranění hlavy patří u cyklistů mezi nejzávažnější a jedno z nejčastějších zranění při dopravních nehodách, přesto ochranu hlavy nenosí zhruba polovina dospělých. Optimistická nejsou čísla ani u jezdců do osmnácti let, kde se jedná o zákonnou povinnost. Bez přilby jezdí každé čtvrté dítě. „V celorepublikovém průměru za rok 2022 se zjistilo, že cyklistické přilby nepoužívá 25,5 procent dětí, což je o 4,6 procent více než v roce 2021. Oproti roku 2020 se jedná o nárůst 11,6 procent,“ informoval vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Ačkoliv jízda s přilbou na hlavě přináší vesměs jen samá pozitiva, ministerstvo dopravy neplánuje rozšířit zákonnou povinnost i na dospělé. I když by to velmi pravděpodobně vedlo k nižšímu počtu úmrtí cyklistů při kolizích. „Upřednostňujeme spíše apel na zdravý rozum, zodpovědné chování a prevenci. Proto je důležité připomínat, že cyklistické přilby prokazatelně přispívají k předcházení úrazů hlavy při nehodách,“ reagoval mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský.

Resort zároveň upozorňuje, že pokud by Česko uzákonilo povinné přilby i pro dospělé cyklisty, bylo by to v Evropě ojedinělé. V drtivé většině zemí Evropské unie platí povinnost pouze pro děti. Jednou z výjimek je Finsko. Zde musí mít cyklisté nasazenou přilbu za všech okolností. Ovšem pokud ji cyklista nemá, nehrozí mu trest. Tamní zákon totiž sankci za přestupek nestanovuje. Ve Španělsku musí mít dospělý cyklista nasazenou přilbu pouze v případě, že jede mimo město a z kopce.

Povinné nošení přilby



Česko – cyklisté do 18 let

Rakousko – cyklisté do 12 let

Slovensko – helma je povinná pro všechny mimo obec, cyklisté do 15 let ji musí nosit i v obci

Polsko – není povinnáNěmecko – není povinná

Chorvatsko – cyklisté do 16 let

Španělsko – helma je povinná, výjimka je možná při prudkém stoupání, nebo při vysokých teplotách.

Finsko – helmy jsou povinné, ale nedodržení není pokutováno

Přilby pro všechny

Zákon by neupravoval ani expert na bezpečnost v dopravě a zároveň předseda Platformy Vize 0 Roman Budský. „Vyvolalo by to velikou nevoli. Mnohem lepší je důrazná prevence. Stejně tak je důležité, aby dospělí byli vzorem pro děti. Těžko se totiž vysvětlují přínosy ochranné přilby, když ji sám rodič nenosí,“ poznamenal Budský. Podle něj je neméně důležité, aby se i policisté při kontrolách zaměřili na dodržování předpisů ze strany cyklistů.

Naopak motoristé by se případné změně nebránili. „Zastáváme názor, že ochrannou přilbu by měli nosit všichni účastníci provozu ať jsou to cyklisté, motocyklisté nebo koloběžkáři, a to každého věku, nejen do 18 let, jak je dáno legislativou. Ve všech projektech, které Autoklub České republiky zaštiťuje, připomínáme, že na prvním místě je vždy bezpečnost a ochrana vlastního zdraví,“ řekla manažerka obecného motorismu Autoklubu České republiky Veronika Truhlářová.

Stejně tak reagují i odborníci z ÚAMK. „Cokoliv, co zvýší bezpečnost, vítáme. Sami cyklisté i kvůli vlastní bezpečnosti by přilbu měli nosit. Kromě toho by bylo vhodné řešit osvětlení cyklistů, respektive povinné svícení i za dne minimálně zadní červenou blikačkou. Nezřídka se stává, že silnice vedoucí mezi poli najednou míří do hlubokého lesa. Viditelnost je v tu chvíli zcela jiná a řidič může cyklistu přehlédnout,“ sdělil už dříve mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Usmrcení cyklisté podle věku

Kategorie Rok 2022 Rok 2021 Do 6 let 0 0 6 – 9 let 0 0 10 – 14 let 1 0 15 - 17 let 0 0 18 – 20 let 0 0 21 – 24 let 0 1 25 – 34 let 2 2 35 – 44 let 3 5 45 – 54 let 7 6 55 – 64 let 9 12 nad 64 let 20 14

Zdroj: PČR

Podíl cyklistů bez přilby v letech 2014 – 2022

Rok Cyklista bez přilby Cyklista (dítě) bez přilby 2018 53,2 % 14,8 % 2019 48,9 % 13,5 % 2020 52,4 % 13,9 % 2021 54,1 % 20,9 % 2022 50,5 % 25,5 %

Zdroj: BESIP, Centrum dopravního výzkumu