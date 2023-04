Zeman ohýbal ústavu. A Havel snad ne? ptá se Cyril Svoboda

Bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda v rozhovoru pro Deník prozradil, proč podporoval spojeneckou invazi do Iráku. „Celý příběh byl takový, že Václav Havel ve foyer divadla bez vědomí vlády a parlamentu podepsal dopis premiérů a prezidentů, kde se psalo, že stojíme na straně Spojených států amerických. Jeho autorita vedla k tomu, že jsme souhlasili. Pokud někdo říká, že Zeman ohýbal ústavu, tak toto bylo co? Hlava státu tehdy podepsala zásadní text, kdy zemi postavila na jednu stranu, aniž by to konzultovala s vládou či parlamentem. No to je svěží a velmi inovativní přístup k ústavě,“ uvedl.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Cyril Svoboda | Foto: Deník/Zbyněk Pecák