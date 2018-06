Dostavbu D11 "zablokovali" hradečtí úředníci. Zfušovali podklady

/INFOGRAFIKA/ Pouze máloco zabíjí tak spolehlivě jako rakovina plic, shodují se zdravotníci. Pět let nepřežije dokonce sedm z osmi pacientů. O to děsivější je zpráva Státního zdravotního ústavu, podle které si celou pětinu zhoubných tumorů uženeme v práci. Platí to alespoň pro české muže. Ohrožení přitom nejsou jen horníci nebo dělníci z chemiček.