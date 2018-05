Pietní akce v Praze. Na oběti války se vzpomínalo na Ďáblickém hřbitově

V dubnu by volby vyhrálo hnutí ANO s 30,5 procenta hlasů, do Sněmovny by neprošla TOP 09. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar TNS, který dnes zveřejnila Česká televize (ČT). Proti březnu si pohoršila ČSSD, víc než před měsícem by naopak získali komunisté. Průzkum také ukázal, že v posledních měsících klesla spokojenost lidí s politickou situací.