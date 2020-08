Ministr školství Robert Plaga (ANO) v ní reaguje na zkušenosti z jarního nouzového stavu, kdy byly ze dne na den školy zavřeny. Tentokrát se s podobným vývojem nepočítá.

Pokud by ministerstvo zdravotnictví či krajská hygienická stanice vydaly mimořádné epidemiologické opatření a karanténa by znemožnila osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu, „škola bude povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem a přizpůsobit distanční výuku podmínkám dítěte, žáka nebo studenta“. Znamená to, že nemá-li žák možnost zapojit se do vyučování online, musí učitelé zajistit jiný způsob komunikace, kupříkladu vyzvednutí učiva ve škole nebo telefonické spojení.

Omluvy a hodnocení upraví školní řády

Novela ovšem ponechává na ředitelích, jak budou v takovém případě žáky hodnotit nebo přistupovat k jejich absenci. „Školy by měly nastavit pravidla pro omlouvání v případě vzdělávání distančním způsobem. Obdobné se pak týká i pravidel pro hodnocení, kdy by školní řády měly obsahovat úpravu hodnocení i pro tyto mimořádné situace,“ uvádí se v Plagově materiálu.

S nezvyklou situací si budou muset poradit i mateřské školy, kde je poslední ročník pro pětileté a starší děti povinný. „My jsme na jaře takovou situaci už řešili, když jsme kvůli nakaženému dítěti museli školku zavřít. Poradili jsme si s tím bez problémů, s rodiči pravidelně komunikujeme, takže jsme jim poslali různé vzdělávací aplikace a dohodli se s nimi, co mají s dětmi procvičovat,“ sdělila Deníku Eva Cichoňová, ředitelka MŠ Angelka v Praze 12.

Technologický pravěk

Velkou překážkou pro vzdělávání na dálku se jeví nedostatečné vybavení základních škol výpočetní technikou. Šéf Asociace ředitelů ZŠ Michal Černý například odhaduje, že čtvrtina škol ho potřebuje doplnit. Plaga prosadil, že vláda uvolní na nákup IT techniky 1,2 miliardy korun, především půjde o nákup laptopů pro učitele. Školy si je budou muset pořídit do konce roku.

Novela nyní putuje do sněmovny, kde by ji poslanci měli projednat ve stavu legislativní nouze. Piráti už oznámili, že ji v této podobě nepodpoří.

Chybí kombinovaná výuka

„Zavedení distanční výuky neřeší její parametry, kontrolu a vyhodnocení a ani případné sankce při nesplnění zákonné povinnosti. I z těchto důvodů se obávám, že negativně postihne daleko širší skupinu žáků a rodičů, kteří potřebu vzdělávání chápou, ale nemají pro něj ideální podmínky,“ sdělil místopředseda školského výboru Lukáš Bartoň (Piráti). Vadí mu i to, že v předloze chybí možnost kombinované formy výuky, kdy žáci chodí v malých skupinách některé dny do školy na upravenou prezenční výuku a ostatní dny se vzdělávají distančně.