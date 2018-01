Dálnice D1 na Prahu je kvůli nehodám stále uzavřená. Má opět sněžit

Menšinový kabinet šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, který v úterý ve Sněmovně nezískal důvěru, by dnes měl podat demisi. Stát bude nicméně řídit do chvíle, kdy prezident jmenuje vládu novou. Podle dosavadních výroků prezidenta Miloše Zemana to může trvat měsíce.