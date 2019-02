Na dálnici D1 u Humpolce se dnes kvůli omezení provozu do jednoho jízdního pruhu tvoří kilometrové kolony. Řidiči musejí počítat se zdržením hlavně ve směru na Prahu, kde byla podle Národního dopravního informačního centra před 10:30 kolona od 117. do 104. kilometru. Na zprůjezdnění D1 ve standardní šířce pracují dělníci mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem od pátečního večera. Provizorní svodidla už odstranili. Teď obnovují dopravní značení. Práce skončí dnes, uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Jednoho mrtvého a několik zraněných si vyžádala úterní dopravní nehoda na 175. kilometru dálnice D1 u Říčan na Brněnsku ve směru z Brna do Prahy. | Foto: Deník / Stulír Drahomír

Desetikilometrový úsek D1 mezi 94. a 104. kilometrem je zúžený kvůli rekonstrukci, již se nepodařilo dokončit do zimy. Zbývající omezení mají být odstraněna do 21:00, aby se mohl provoz v obou směrech vrátit na dva jízdní a jeden odstavný pruh. Okolo 11:00 byla podle mluvčího ŘSD přerušovaná kolona aut od 112. do 104. kilometru dálnice na Prahu. Uvedl, že dokončování vodorovného značení ztěžuje vlhká vozovka.