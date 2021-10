Práce se na část D1 brzy vrátí. Příští rok začne rozšiřování na šest pruhů okolo Brna od 182. kilometru po 210. kilometr, kde se odpojuje silnice E50 na Slovensko. Práce potrvají několik let. První rozšiřovaný úsek bude mezi 194. a 196. kilometrem. Důvodem je velký provoz na této části dálnice.

Silničáři opravili 160 kilometrů dálnice v obou směrech včetně 95 mostů a 35 nadjezdů, dále mimoúrovňových křižovatek, středního dělicího pásu dálnice, kanalizace a několika odpočívek. Dálnice byla rozšířena o 0,75 metru na každé straně, což by podle Mátla mělo zvýšit bezpečnost při odstavení vozidla a umožnit v případě uzavření jednoho jízdního pásu vedení dopravy v režimu 2+2 jízdní pruhy na pásu druhém. Doplněna byla telematická zařízení a v celé délce byl položen optický kabel. Zbouráno a nově postaveno bylo 35 dálničních nadjezdů s rezervou na možnost rozšíření dálnice na šest pruhů. Podél dálnice byly instalovány nové ploty a svodidla a byl modernizován systém tísňového volání. V okolí dálnice přibyla protihluková opatření a postaveny byly čtyři ekodukty pro migraci zvěře.

Devítiletá rekonstrukce dálnice D1 dnes končí, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zprovozňuje poslední opravovaný úsek. Rekonstrukce vyšla na 21,8 miliardy Kč bez DPH, což je proti původním předpokladům asi o dvě miliardy méně. Dokončení oprav se ovšem zdrželo o tři roky, termín byl dvakrát odsouván. Omezení na dálnici budou pokračovat i v příštím roce, kdy začne rozšiřování na šest pruhů okolo Brna. Oznámilo to dnes ŘSD.

