Dálnici D1 u Tvarožné zablokovala srážka tří aut. Na místě zůstal jeden zraněný

/FOTOGALERIE/ – Trpělivostí se museli obrnit řidiči, kteří mířili v pondělí ráno do Brna po dálnici D1. Po půl šesté hodině ráno zablokovala 207. kilometr nehoda tří aut. V místě se tvořily kolony, nyní už dálnice zprůjezdněná. Jeden člověk se zranil.

U Tvarožné na Brněnsku se srazili řidiči osobního a nákladního auta a dodávky. Na místě zasahovali i záchranáři. „Před příjezdem záchranářů poskytl zraněné osobě první pomoct jeden z našich bývalých kolegů,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Jaroslav Mikoška.

Lehké zranění utrpěla žena středního věku. „Převezli jsme ji na chirurgii do Úrazové nemocnice v Brně," informovala mluvčí krajské záchranky Hedvika Kropáčková.



Ve směru na Brno zůstala dálnice neprůjezdná téměř do půl deváté ráno. „Jednotky na místě provedly protipožární opatření, uklidily provozní kapaliny z povrchu dálnice a odstranily vozidla do odstavného pruhu,“ popsal zásah Mikoška.